Κόσμος

Κακοκαιρία – Ιταλία: Φονικές πλημμύρες στην Μπολόνια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταστροφές προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Ιταλία.

Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την υπερχείλιση του ποταμού Λαμόνε στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων .

Τις πρώτες πρωινές ώρες υπερχείλισε ο ποταμός Λαμόνε, στην ευρύτερη περιοχή της Μπολόνια, εξαιτίας των ασταμάτητων βροχοπτώσεων και της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Ένας άνδρας που επέβαινε σε ποδήλατο παρασύρθηκε από τα νερά έξω από την Μπολόνια και έχασε τη ζωή του.

#Maltempo #Ravenna, esondazione torrente Sillaro, nella clip il sorvolo dell’elicottero del reparto volo dei #vigilidelfuoco di Bologna tra Massa Lombarda e Conselice [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/TrQ0zLKuMt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

Λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, κατέρρευσε ένα κτίριο και υπάρχει ένας αγνοούμενος. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να τον εντοπίσουν.

Εξήντα οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, για προληπτικούς λόγους, ενώ η κυκλοφορία των τρένων, στην Μπολόνια και στην Φερράρα, έχει διακοπεί.

#Maltempo #Bologna, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per i danni causati dalle forti piogge: squadre a terra e soccorritori acquatici in azione ad Imola, nella frazione di Ponticelli [#2maggio 19:00] pic.twitter.com/AEbKBEzY0g — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

Οι δήμαρχοι των περιοχών που έχουν πλημμυρίσει, συμβούλεψαν τους κατοίκους να μην μετακινηθούν από τα σπίτια τους. Στην περιοχή Καστέλ Μπολονιέζε, επίσης, σήμερα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά και έξω από την πόλη Φορλί, η βροχή προκάλεσε σειρά κατολισθήσεων.

#Maltempo #EmiliaRomagna, effettuati 60 interventi #vigilidelfuoco sul territorio regionale per frane e allagamenti nelle province di Bologna e Ravenna. Nella foto squadre impegnate stamattina per una frana a Sasso Marconi in via Colliva [#2maggio 15:45] pic.twitter.com/bMaWbhGahc — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) May 2, 2023

Από απόψε το βράδυ το κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλλιεργούσαν κάνναβη σε βίλες (εικόνες)

Ενδοοικογενειακή βία: Χτύπησε την έγκυο σύντροφό του με γυάλινο μπουκάλι

Θανάσης Βέγγος: Ο “καλός μας άνθρωπος”