Life

Ant1news - Πες την γνώμη σου: Η ψηφοφορία για την τεκνοθεσία από ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη. Δείτε την απάντηση που επικράτησε, μετά από τις ψήφους των επισκεπτών μας, που απάντησαν στο ερώτημα του Ant1news.

Ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε θέματα της επικαιρότητας και του προεκλογικού διαλόγου, ενόψει των εκλογών, στις 21 Μαΐου.

Το πρωί της Τρίτης καλέσαμε τους αναγνώστες μας να πάρουν θέση και να δώσουν την δική τους απάντηση σχετικά με την τεκνοθεσία από ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 12:00 της Τετάρτης και δρομολογήθηκε αμέσως η επόμενη ψηφοφορία.

Το 91%, η συντριπτική πλειονότητα των χιλιάδων επισκεπτών του Ant1news.gr που πήραν μέρος στην ψηφοφορία, απάντησε πως διαφωνεί με την αναγνώριση του δικαιώματος τεκνοθεσίας σε ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια, έναντι του 9% που απάντησε πως συμφωνεί σε τέτοιο ενδεχόμενο.

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Ειδήσεις σήμερα:

Δολοφονία Καραϊβάζ: Απολογούνται οι συλληφθέντες

Ο Νίκος Γκάλης επίτιμος διδάκτορας του ΑΠΘ (εικόνες)

“The 2Night Show” - Αλιμπέρτη: Το “Ζήσε Αλλιώς”, η αποχή 14 χρόνων από την τηλεόραση και η Πάρος