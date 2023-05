Life

“Το Πρωινό” - Λάκης Παπαδόπουλος: Ο Σφακιανάκης δεν μου λείπει, άγνωστο αυτό το είδος

Τι είπε ο Λάκης Παπαδόπουλος για την αποχή του Νότη Σφακιανάκη από τα νυχτερινά μαγαζιά και την σχέση Βανδή - Μπισμπίκη.

Ο τραγουδιστής Λάκης Παπαδόπουλος, γνωστός "ως Λάιης με τα ψηλά ρεβέρ" μίλησε στην εκπομή του ΑΝΤ1 "Το Πρωινό" και μεταξύ άλλων απάντησε και αν του λείπει ο Νότης Σφακιανάκης, ο οποίος έχει να εμφανιστεί αρκετά χρόνια σε νυχτερινό μαγαζί.

«Παιδιά, δεν το ξέρω αυτό το είδος. Άγνωστο μου είναι αυτό το είδος και οι μεσσίες του. Από μένα δεν λείπει, όχι. Από μένα λείπει ο Τζον Λένον που έφυγε νωρίς. Τι μου λέτε;», είπε χαρακτηριστικά ο Λάκης Παπαδόπουλος.

Για τη σχέση που έχει η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη, ανέφερε ο Λάκης Παπαδόπουλος:

«Την Δέσποινα Βανδή την αγαπάω, είναι καλή τραγουδίστρια, καλός άνθρωπος… Όλοι μας μετά από μια εποχή κάνουμε την επανάστασή μας. Καλά έκανε. Πόσο καιρό θα ζήσουμε; Είναι μικρή ακόμα, στο όριο να κάνει ό,τι θέλει».

