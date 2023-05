Life

Easy 97,2: “Stand Up for... Μαρία” με την Μαρία Κωνσταντάκη

«Stand Up for... Μαρία»: μία STAND UP Comedy παράσταση από τον easy 97.2 και την Μαρία Κωνσταντάκη.

Η Μαρία Κωνσταντάκη μετά από αδιάκοπο «ζάλισμα» από το ραδιοφωνικό της δίδυμο, Στάθη Χριστοφορίδη, αποδέχτηκε την πρόκληση να κάνει για πρώτη φορά στη ζωή της… STAND UP COMEDY!



Μία μαγική βραδιά θα λάβει χώρα την Κυριακή 7 Μαΐου στη σκηνή του Comedy Club Λος Άντζελε όπου η αγαπημένη ραδιοφωνική παραγωγός του easy 97.2, Μαρία Κωνσταντάκη θα αντιμετωπίσει έναν από τους μεγαλύτερους της φόβους … το να βρεθεί ζωντανά οn stage ανάμεσα σε standup comedians!

Ένας φόβος… “πρόκληση” από τον Στάθη Χριστοφορίδη στην Μαρία Κωνσταντάκη μετατράπηκε σε πρόσκληση, αφού η ραδιοφωνική παραγωγός του easy 97.2 είναι έτοιμη ν’ ανεβάσει το δικό της κωμικό κείμενο στη σκηνή του Λος Άντζελε - πλην όμως για καλό σκοπό!

Τα έσοδα των εισιτηρίων της παράστασης θα διατεθούν για τη στήριξη της τρίτης ηλικίας στο Φιλανθρωπικό Γηροκομείο Απόρων!





Αγόρασε το εισιτήριό σου εδώ: https://www.viva.gr/tickets/theater/stand-up-for-maria/



Easy 97.2, ο σταθμός που σε χαλαρώνει!

