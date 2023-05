Υγεία - Περιβάλλον

Νεκρό βρέφος στην Καβάλα: Η πρώτη εικόνα για τα αίτια της τραγωδίας

Ο θείος του βρέφους που βρέθηκε νεκρό από τη μητέρα του μίλησε στον ΑΝΤ1, ενώ βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Θρήνος στο Κρυονέρι Καβάλας. Ένας βρέφος μόλις 20 ημερών βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του. Διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο θείος του αγοριού, ακόμα αδυνατεί να συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί.

«Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα οκτώ το πρωί από τη μητέρα μου. Μου ανακοίνωσε πως το βρέφος έχει πεθάνει είναι νεκρό. Σηκώθηκα κατευθείαν και έτρεξα προς το χωριό. Πήρα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ. Πήγα σπίτι και έμαθα από τον πατέρα μου. Η αδερφή μου έξι το χάραμα του Σαββάτου, σηκώθηκε τάισε το μωρό, είδε η μητέρα ότι το ταΐζει και οκτώ το πρωί, κατέβηκε κάτω η αδερφή μου με το μωρό το μικρό και…δεν ξέρω… Δεν έχουμε λόγια», δήλωσε ο θείος του παιδιού στον ΑΝΤ1.

Η γιαγιά του βρέφους δήλωσε στο Star Βορείου Ελλάδος:

«Δεν κατάλαβε. Κατεβαίνει από τη σκάλα και λέει μπαμπά και καταλαβαίνει ο άνδρας μου ότι είναι πεθαμένο. Αυτό ήταν. Τώρα πως και τι. Λέει τάισα και κοιμήθηκα.

Το βρέφος διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στις 8.40, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ήταν το δεύτερο παιδί της οικογένειας. Η πρώτη εικόνα από την ιατροδικαστική δείχνει πως ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια».

«Σαν πρώτη εικόνα από τον ιατροδικαστή είναι από αναρρόφηση. Δεν έχουμε κάποιο νέο. Σήμερα θα έχουμε το τελευταίο πόρισμα θα μας πουν σήμερα», δήλωσε ο θείος του μωρού.

«Φως» στα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

