69η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς: Λαμπερά εγκαίνια με πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων (εικόνες)

Οι 8 Ελληνικοί Κήποι δημιούργησαν ένα ονειρικό σκηνικό για τους επισκέπτες και τους επίσημους προσκεκλημένους.



Μήνυμα ανάπτυξης της Ανθοκομίας αλλά και χρώματα Ελλάδας στα εγκαίνια της 69ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023, στο καταπράσινο Άλσος Κηφισιάς «Δήμαρχος Δημήτριος Ζωμόπουλος». Οι 8 Ελληνικοί Κήποι σε συνδυασμό με την πανδαισία χρωμάτων και αρωμάτων δημιούργησαν ένα ονειρικό σκηνικό για τους επισκέπτες και τους επίσημους προσκεκλημένους.



Ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Γιώργος Θωμάκος στην ομιλία του καλωσόρισε όλες και όλους που ήρθαν στον Δήμο μας και την Ανθοκομική μας επισημαίνοντας πως από τη γιορτή της φύσης, η Κηφισιά στέλνει μηνύματα προστασίας του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων. Αναφέρθηκε μάλιστα σε «πράσινες» πολιτικές που εφαρμόζονται στον Δήμο μας:





Συλλογή μηνιαίως 25 τόνων βιοαποβλήτων, μέσω του δικτύου των καφέ κάδων και ανταπόδοση στους συμμετέχοντες με λίπασμα

Τοποθέτηση 28 νέων συστημάτων υπογείων κάδων με 6 ρεύματα ανακύκλωσης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

900 νέοι κάδοι ανακύκλωσης τα τελευταία 3 χρόνια το 1/3 από ιδίους πόρους

16 νέα οχήματα τα περισσότερα από ιδίους πόρους

Χρηματοδότηση 2.965.000€ από το Ταμείο Συνοχής για τη διαχείριση του compost και των κλαδιών

Ευφυής άρδευση σε 3 χώρους αστικού πρασίνου με ψηφιακές ενδείξεις για την εξοικονόμηση νερού

Μεγάλη επένδυση 3.540.000€ για σταδιακή αντικατάσταση αγωγών στην Νέα Ερυθραία και τοποθέτηση έξυπνων υδρομετρητών

Συνεχείς δεντροφυτεύσεις, συστηματικοί καθαρισμοί και ειδικές εργολαβίες απομάκρυνσης καύσιμης ύλης από δασικές εκτάσεις και δασύλλια

Σύντομα ξεκινά εργολαβία σταδιακής υπογειοποίησης των ρευματοφόρων καλωδίων για την προστασία ανθρώπων και περιβάλλοντος

Μικροκίνηση (ηλεκτρικά πατίνια-επισκευή ποδηλατοδρόμων)

O κ. Θωμάκος επανέλαβε επίσης τις πάγιες διεκδικήσεις του Δήμου Κηφισιάς από την Πολιτεία ενώ ευχαρίστησε όλους που εργάστηκαν σκληρά για την Ανθοκομική Έκθεση καθώς επίσης τους εθελοντές, τους χορηγούς, τις Σταθερές Συγκοινωνίες, το ΙΕΚ Αττικής-Κτήμα Συγγρού, το ΙΕΚ Κηφισιάς, το «ΕΛΓΟ Δήμητρα», τους παραγωγούς και όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην φετινή έκθεση.



Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σίμος Κεδίκογλου εκπροσωπώντας τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβέρνησης έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων της Έκθεσης. Στην ομιλία του τόνισε ότι ο κλάδος της ανθοκομίας αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της φυτικής παραγωγής στη χώρα μας και συνεχάρη τον Δήμαρχο Κηφισιάς, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανθοκομικής Έκθεσης για την άψογη διοργάνωση αλλά και τους επαγγελματίες της πρωτογενούς παραγωγής και της εμπορίας ανθοκομικών φυτών για την τόσο δυναμική παρουσία τους. Ο κ. Κεδίκογλου, χαρακτήρισε ιστορική την Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο στέκεται στο πλευρό του Έλληνα αγρότη και της πρωτογενούς παραγωγής με στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση και το μετριασμό των επιπτώσεων από τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις των τελευταίων ετών. Μεταξύ άλλων ανέφερε πως με υπουργική απόφαση δεν θα επιβάλλονται πλέον ανταποδοτικά τέλη για όλους τους τύπους πολλαπλασιαστικού υλικού καλλωπιστικών, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (εκτός των σπόρων προς σπορά) ώστε να ανακουφιστούν οι επιχειρήσεις του κλάδου από τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης.





Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς κ. Γιώργος Παπαδόπουλος επεσήμανε: «Νήπια που έγιναν μαθητές, φοιτητές που έγιναν επιστήμονες, ερασιτέχνες κηπουροί που έγιναν επαγγελματίες καθώς και πλήθος άλλων κλάδων ανθρώπων, διαβήκανε τις πύλες της Ανθοκομικής μας Έκθεσης και μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, γνώρισαν καλύτερα και αναπτύχθηκαν εντονότερα μέσα τους οι αξίες της οικολογίας, του βιώσιμου περιβάλλοντος και της πράσινης οικονομίας. Συνεχίζουμε και φέτος το όραμά μας, η Έκθεση να αποκτήσει πέραν του εμπορικού και ψυχαγωγικού της χαρακτήρα και την έλξη της θεματικής της ύπαρξης. Έτσι, το ποικιλόμορφο Ελληνικό – Μεσογειακό Τοπίο αποτελεί έμπνευση για εμάς του Θεματικού Πάρκου της 69ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς και ευκαιρία προβολής του Ελληνικού Στοιχείου μέσα από την κηποτεχνία».



Χαιρετισμό επίσης απηύθυνε ο Πρόεδρος της ΣΤΑΣΥ κ. Χάρης Δαμάσκος, εκ των χορηγών της Έκθεσης, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το Άλσος Κηφισιάς με εκθέσεις σαν την Ανθοκομική Κηφισιάς εκτός από κέντρο συνάντησης, βόλτας, ψυχαγωγίας γίνεται και κέντρο αναφοράς της επιχειρηματικής ζωής της πόλης.



Την τελετή εγκαινίων ευλόγησε ο Μητροπολίτης Κηφισιάς, Αμαρουσίου, Ωρωπού και Μαραθώνος κ. Κύριλλος, ο οποίος έδωσε και τις ευχές του για τη συνέχιση του ιστορικού θεσμού της Ανθοκομικής Έκθεσης. Η εκδήλωση άνοιξε με τη Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς υπό την διεύθυνση του μαέστρου κ. Γεωργίου Χίου και με τους μουσικούς κ.κ. Γρηγορία Δέδε (πιάνο) και Βαγγέλη Λιούτα (βιολί). Την παρουσίαση της εκδήλωσης έκανε η κηποτέχνης κα Μαρίνα Τσιντικίδου.



Εντυπωσιακή η πολύχρωμη βροχή πυροτεχνημάτων η οποία κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Η Διοίκηση του Δήμου και της Ανθοκομικής χρησιμοποίησαν για δεύτερη χρονιά τα quiet ή low - noise πυροτεχνήματα (αθόρυβα ή πολύ χαμηλής έντασης) που εξασφαλίζουν την ηρεμία και την ασφάλεια των ζώων. Η όμορφη βραδιά έκλεισε με τη ξενάγηση των επισήμων στα 86 καλαίσθητα περίπτερα και στο θεματικό πάρκο με τους 8 Ελληνικούς Κήπους εμπνευσμένους από το ποικιλόμορφο ελληνικό- μεσογειακό τοπίο.



Τα εγκαίνια της Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς τίμησαν με την παρουσία τους επίσης η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός Υγείας κα Ζωή Ράπτη, οι Βουλευτές κ.κ. Γιώργος Κουμουτσάκος (ΝΔ), Θοδωρής Ρουσόπουλος (ΝΔ), Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ) και Ανδρέας Λοβέρδος (ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ), οι Αντιπεριφερειάρχες κα Λουκία Κεφαλογιάννη και κ. Γιάννης Κεχρής , ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Αττικής κ. Παύλος Καμάρας, οι υποψήφιοι βουλευτές: (ΝΔ) κ.κ. Φ. Καρύδας, Φ. Βρύνα, Ά. Αγάτσα, Μ. Βάρσου, Π. Παναγιωτοπούλου, Α. Ζαχαρόπουλος, (ΣΥΡΙΖΑ) κα Αθηνά Λινού, (ΚΙΝΑΛ-ΠΑΣΟΚ) κα Μιλένα Αποστολάκη, (Ελ.Λύση) Μ. Χριστοδουλίδης και Φ. Καμπούρης, (Επικρατείας ΝΔ) Ν. Κορογιαννάκης, η Πρόεδρος του Δ.Σ. Κηφισιάς, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, η Γενική Γραμματέας Δήμου Κηφισιάς, Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσμου.



H 69η ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ θα διαρκέσει έως τις 14 Μαΐου, στο Άλσος Κηφισιάς. Ώρες λειτουργίας: 10.00 – 22.00. Η είσοδος είναι δωρεάν τις καθημερινές το πρωί (10.00-13:00). Εισιτήριο 1,5 ευρώ, καθημερινές 13.00-22.00 και όλο το Σαββατοκύριακο.

