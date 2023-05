Κοινωνία

Ίλιον: Πατέρας έβαλε κρυφή κάμερα στο μπάνιο και κατέγραφε γυμνούς την έφηβη κόρη και το γιο του!

Πώς ανακάλυψε η 37χρονη μητέρα και σύζυγος του 45χρονου ότι ο άνδρας είχε βάλει κρυφή κάμερα στο μπάνιο του σπιτιού και κατέγραφε γυμνά τα έφηβα παιδιά του.

Καταγγελία στο Τμήμα Ασφαλείας Ιλίου για τον 45χρονο σύζυγό της τον οποίο κατηγορεί ότι έβαλε κρυφή κάμερα για να βιντεοσκοπεί γυμνή την 15χρονη κόρη του υπέβαλε χθες, Τρίτη, μια 37χρονη.

Η 37χρονη μητέρα δύο παιδιών (και ενός 16χρονου) αν και εμφανώς ταραγμένη, εξήγησε πως ακριβώς κατάφερε να διαπιστώσει ότι ο 45χρονος σύζυγος της βιντεοσκοπεί εδώ και καιρό γυμνές τόσο την ίδια αλλά κυρίως την 15χρονη κόρη τους.

Σύμφωνα νε πληροφορίες, ο σύζυγος της, φέρεται να είχε τοποθετήσει την κάμερα μέσα στο μπάνιο. Μέσω της κάμερας τραβούσε βίντεο, στιγμιότυπα του οποίου αποθήκευε στο κινητό του τηλέφωνο, σε έναν κρυφό φάκελο.

«Καθώς έψαχνα άσχετες φωτογραφίες των παιδιών μας στο κινητό του εντόπισα και έναν κρυφό φάκελο με άλλες φωτογραφίες τον οποίο και άνοιξα» ανέφερε η 37χρονη μητέρα στους αστυνομικούς. «Η πρώτη φωτογραφία που είδα ήταν της κόρης μου, τυλιγμένη με μια πετσέτα, η οποία είχε τραβηχτεί μόλις το προηγούμενο βράδυ. Έπαθα σοκ. Συνέχισα να περιεργάζομαι τον φάκελο και τότε βρήκα και άλλες φωτογραφίες, οι οποίες δείχνουν την 15χρονη κόρη μου, είτε γυμνή, είτε με τα εσώρουχα» πρόσθεσε.

«Του τηλεφώνησα να έρθει στο σπίτι και να μαζέψει τα πραγματα του και να φύγει από το σπίτι» είπε στους αστυνομικούς η 37χρονη μητέρα και συνέχισε: «μόλις εκείνος επέστρεψε στο σπίτι, του είπα να μαζέψει τα πράγματα του και να εξαφανιστεί από μπροστά μας. Όμως εκείνος έκανε τον ανήξερο. Του είπα ότι γνωρίζω τι έχει στο τηλέφωνο του και ότι τα έχω δώσει εκεί που πρέπει» είπε η 37χρονη σύμφωνα με πληροφορίες.

Τότε ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι και η σύζυγος του μπήκε στο μπάνιο αναζητώντας την κρυφή κάμερα. «Δεν την βρήκα παρά μόνο ένα μαγνητάκι, το οποίο πιθανολογώ ότι εκεί την είχε τοποθετήσει» συμπλήρωσε η 37χρονη στην κατάθεση της.

