Άρειος Πάγος: “ναι” στην εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου της Μελίνας

Ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την πρόταση αναίρεσης της απόφασης για το θάνατο της μικρής Μελίνας.

Εξελίξεις έρχονται σχετικά με την εκδίκαση της υπόθεσης θανάτου της 4χρονης Μελίνας, καθώς ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης που είχε ασκηθεί από τον αντεισαγγελέα κ. Χριστόπουλο.

Η υπόθεση πλέον, με κατηγορούμενη την αναισθησιολόγο, θα εκδικαστεί στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης και μάλιστα αυτό αναμένεται να γίνει άμεσα!

Σχολιάζοντας την απόφαση αυτή, ο εκ των συνηγόρων της αναισθησιολόγου κ. Γιώργος Στειακάκης (την υπερασπίζεται μαζί με την κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη) αναφέρει: "Όλοι θα ταλαιπωρηθούν άδικα χωρίς ουσιαστικό λόγο. Αναίρεση και επανεκδίκαση για τις εντυπώσεις, η οποία θα καταλήξει πάλι σε αθώωση γιατί αυτό λένε τα στοιχεία και όχι το κλίμα των εκλογών"

Από την πλευρά του ο δικηγόρος της οικογένειας Παρασκάκη κ. Γιώργος Κοκοσάλης, κανει λόγο για "αναμενόμενη απόφαση". "Η οικογένεια Παρασκάκη ευπρόσδεκτα υποδέχεται σήμερα την κατά τα λοιπά απόλυτα αναμενόμενη νομικά απόφαση του Ακυρωτικού. Το προσεχές διάστημα θα μεριμνήσουμε για την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης ενόψει του κινδύνου παραγραφής", ανέφερε χαραλτηριστικά.

Τι είχε προηγηθεί

Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε αποκαλύψει το Cretalive, η υπόθεση παρέμενε ποινικά «ζωντανή» μετά από παρέμβαση -και μάλιστα σε χρόνο dt- του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Ισίδωρου Ντογιάκου, ο οποίος κίνησε τις διαδικασίες για αναίρεση της απόφασης με την οποία τον περασμένο Νοέμβριο διαφαινόταν ότι έκλεινε οριστικά η υπόθεση σε ποινικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα, στις 25 Νοεμβρίου επρόκειτο να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων η υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου της 4χρονης Μελίνας, μετά από επέμβαση για «κρεατάκια» στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, τον Δεκέμβριο του 2015.

Η κατηγορούμενη αναισθησιολόγος είχε αθωωθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο, όμως ο εισαγγελέας άσκησε έφεση κατά της αθωωτικής απόφασης και έτσι η υπόθεση θα δικαζόταν ξανά.

Ωστόσο, πριν καλά-καλά ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης έκανε δεκτή την ένσταση των συνηγόρων υπεράσπισης της αναισθησιολόγου, Αλεξάνδρας Σπανάκη και Γιώργου Στειακάκη, με την οποία ζητούσαν να απορριφθεί η έφεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας κατά της πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης της γιατρού.

Η υπεράσπιση ζήτησε να μην προχωρήσει η διαδικασία, κρίνοντας ότι η έφεση του εισαγγελέα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που ορίζει ρητώς ο νόμος για εμπεριστατωμένη και απόλυτα αιτιολογημένη έφεση. Η εισαγγελέας της έδρας απέρριψε την ένσταση της υπεράσπισης, όμως το δικαστήριο την έκανε δεκτή και έτσι η υπόθεση έκλεισε πριν ξεκινήσει. Η εξέλιξη αυτή ήταν ένα σοκ για την οικογένεια που αποχώρησε πικραμένη από τα δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρήθηκαν καν τα προσχήματα.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας υπήρξε παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος ζήτησε να αποσταλούν τα πρακτικά του δικαστηρίου προκειμένου ο αντεισαγγελέας που θα «χρεωνόταν» την υπόθεση να έχει μία συνολική εικόνα βάσει της οποίας θα προχωρούσε ή όχι στην κατάθεση αίτησης αναίρεσης.

Τελικά, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Χριστόπουλος, κατέθεσε αίτηση αναίρεσης, η οποία και έγινε δεκτή!

Πηγή: cretalive.gr

