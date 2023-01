Υγεία - Περιβάλλον

Πατέρας Μελίνας στον ΑΝΤ1: “Θέλαμε να το φτάσουμε μέχρι τέλους” (βίντεο)

Στον Άρειο Πάγο οδηγείται η υπόθεση θανάτου της 4χρονης Μελίνας Παρασκάκη, το Δεκέμβριο του 2015, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, στην Κρήτη. Ο πατέρας του κοριτσιού μιλώντας στον ΑΝΤ1, δηλώνει πως "θα το φτάσει μέχρι το τέλος".

Ο πατέρας της μικρής Μελίνας, επτά χρόνια μετά τον θάνατο της, ακόμη ζητά να μάθει γιατί το 4χρονο παιδί του έφυγε έτσι από τη ζωή .

«Πώς να είναι τα συναισθήματα ενός γονιού που πηγαίνει το παιδί του υγιέστατο να κάνει μια απλή εγχείρηση, κρεατάκια και το χάνει. Αναίτια. Δεν υπάρχει σαφής αιτία. Το παιδί μου έχει πεθάνει από αποτέλεσμα μιας πράξης, δεν ήταν από ασθένεια», δήλωσε ο Μανώλης Παρασκάκης στον ΑΝΤ1.

Πριν από δύο χρόνια το τριμελές πλημμελειοδικείο Ηρακλείου είχε αθωώσει από τις κατηγορίες αναφορικά με το θάνατο της μικρής Μελίνας την αναισθησιολόγο Νεκταρία Πολάκη. Είχε ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα, όμως το δευτεροβάθμιο δικαστήριο την είχε κρίνει απαράδεκτη και την είχε απορρίψει.

Τώρα όμως από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητείται να αναιρεθεί η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου λέγοντας ότι η έφεση ήταν πλήρης και εμπεριστατωμένη και έτσι θα έπρεπε να γίνει η δίκη σε δεύτερο βαθμό για το θάνατο της Μελίνας.

«Είναι μία πρώτη θετική εξέλιξη για εμάς. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν είναι ότι δεν το περιμέναμε. Εγώ προσωπικά την περίμενα αυτή την εκδοχή. Τώρα περιμένουμε να δει τι θα γίνει. Έτσι και αλλιώς καταθέσαμε αίτημα στον Άρειο Πάγο και περιμέναμε αυτό, θέλαμε να το φτάσουμε μέχρι τέλους», ανέφερε ο πατέρας της 4χρονης Μελίνας.

Το προσεχές διάστημα θα συνεδριάσει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου για να λάβει την οριστική απόφαση, εάν η αναισθησιολόγος θα καθίσει εκ νέου στο εδώλιο για το θάνατο της μικρής Μελίνας ή όχι.





