Έβρος: Μετανάστες διασώθηκαν από νησίδα

Διακινητής τους μετέφερε από την απέναντι όχθη με βάρκα και τους εγκατέλειψε στη νησίδα. Μεταξύ των μεταναστών και ανήλικοι.

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε πως προχώρησε στην διάσωση 39 μη νόμιμων μεταναστών από νησίδα στον Έβρο.

Συγκεκριμένα, οι μετανάστες εντοπίστηκαν την Τετάρτη το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Διδυμοτείχου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, με τη συνδρομή της Ε.Μ.Α.Κ και παρουσία αξιωματούχων του Frontex, σε νησίδα εντός της κοίτης του ποταμού Έβρου, πλησίον παρέβριας περιοχής του Πυθίου Διδυμοτείχου.

Πρόκειται για 13 άντρες, 11 γυναίκες και 15 ανήλικους, για τον εντοπισμό των οποίων είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση από Μ.Κ.Ο. αναφορικά με την τοποθεσία όπου βρίσκονταν.

Από τις έρευνες εξακριβώθηκε η βασιμότητα των πληροφοριών και άμεσα πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες ενέργειες για τη διάσωσή τους ενώ στο σημείο ήταν και κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου παρασχεθεί βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης.

Όπως διαπιστώθηκε οι μετανάστες είχαν προωθηθεί στο ελληνικό έδαφος από διακινητή, ο οποίος τους μετέφερε από την απέναντι όχθη με πλαστική βάρκα και τους εγκατέλειψε στη νησίδα.

Οι Ελληνικές Αρχές παρείχαν ρούχα, φαγητό και πρώτες βοήθειες στους διασωθέντες, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, ενώ θα μεταφερθούν στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ορεστιάδας για τις περαιτέρω διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

