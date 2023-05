Κόσμος

Ιταλία: Νεκρή 16χρονη από ηλεκτροπληξία - Έπεσε στην μπανιέρα το κινητό που φόρτιζε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στην Ιταλία για τον ταγικό θάνατο της 16χρονης. Την ώρα του δυστυχήματος ήταν μόνη στο σπίτι.



Θρήνος στην Ιταλία για την 16χρονη Μαρία Αντονιέτα Κουτίλο, η οποία πέθανε από ηλεκτροπληξία, το κινητό που φόρτιζε έπεσε στην μπανιέρα την ώρα που η ίδια ήταν μέσα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στο σπίτι που έμενε η 16χρονη με τους γονείς της στην περιοχή Μοντεφαλκιόνε στο Αβελίνο.

Η κοπέλα μιλούσε με μια φίλη της στο τηλέφωνο, ενώ κατά την διάρκεια του τραγικού συμβάντος, οι γονείς της νεαρής δεν βρίσκονταν στο σπίτι.

Τις αρχές ενημέρωσε η φίλη της κοπέλας, η οποία ανησύχησε όταν ξαφνικά «νέκρωσε» το τηλέφωνο. Οι διασώστες που μπήκαν στο σπίτι και βρήκαν την 16χρονη νεκρή μετά από ηλεκτροπληξία.

Ιταλικά μέσα αναφέρουν ότι ο πατέρας της 16χρονης είναι γνωστός επιχειρηματίας στην περιοχή της Ιρπίνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κόμμα Κασιδιάρη - Πανταζή: Η απόφαση για τον αποκλεισμό είχε ληφθεί πριν την συνεδρίαση στον Άρειο Πάγο

Ομόνοια: Ιδιοκτήτης έβλεπε live την διάρρηξη στην αποθήκη του (βίντεο)

Ηράκλειο Αττικής: Τρόμος για ηλικιωμένους στα χέρια ένοπλων ληστών