Μεταναστευτικό - Ιταλία: Νεκρό κοριτσάκι 4 ετών μετά από επίθεση ψαράδων

Ένα κοριτσάκι τεσσάρων ετών, το οποίο προσπαθούσε να φτάσει στην Ιταλία μαζί με την οικογένειά του, έπεσε στην θάλασσα και έχασε την ζωή του, όταν το πλεούμενο στο οποίο επέβαινε δέχθηκε επίθεση Τυνήσιων ψαράδων.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι ψαράδες έκλεψαν την μηχανή της σιδερένιας βάρκας, μήκους επτά μέτρων, στην οποία ταξίδευαν τριάντα τέσσερις μετανάστες και πρόσφυγες. Είχαν αναχωρήσει από το Σφαξ της Τυνησίας, με προορισμό τις ακτές της Κάτω Ιταλίας.

Το τραγικό γεγονός έλαβε χώρα σε περιοχή έρευνα και διάσωσης της Ιταλίας και η Ακτοφυλακή της Ρώμης, μαζί με την Οικονομική Αστυνομία, κινητοποιήθηκαν άμεσα, συντρέχοντας στους ναυαγούς.

Την περασμένη νύχτα, παράλληλα, μια άλλη σιδερένια βάρκα βυθίστηκε νότια της Σικελίας και σαράντα έξι άνθρωποι (ανάμεσά τους επτά ανήλικα και δεκατρείς γυναίκες), διασώθηκαν από την Ιταλική Ακτοφυλακή.

Στην Λαμπεντούζα, τέλος, οι αστυνομικοί «υιοθέτησαν», προσωρινά, τον μικρό Ισμαήλ, έξι μόλις μηνών. Η μητέρα του έχασε την ζωή της κατά τον διάλπου της Μεσογείου, αφήνοντάς το μωρό μόνο, χωρίς κανέναν άλλο συγγενή. Οι Ιταλοί αστυνομικοί, προς άμεση φροντίδα, αγόρασαν μπισκότα, γάλα, πάνες, κρέμα για τα ούλα και παιχνίδια.