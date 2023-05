Κόσμος

Σεισμός: Η Τουρκία χάρισε στο Μεξικό κουτάβι μετά τον θάνατο σκύλου - διασώστη στα συντρίμμια (εικόνες)

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε η Τουρκία, μετά από την απώλεια του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου του μεξικανικού στρατού, στα ερείπεια του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου.

Ο στρατός του Μεξικού καλωσόρισε χθες Τετάρτη σε ειδική τελετή το πιο αξιαγάπητο νέο μέλος του, κουτάβι που θα εκπαιδευτεί για να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, δώρο της Τουρκίας μετά τον θάνατο στο καθήκον λυκόσκυλου από το Μεξικό που συμμετείχε στις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων μετά τον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, που σάρωσε το νότιο τμήμα της τουρκικής επικράτειας και το βόρειο τμήμα της συριακής.





Ο γερμανικός ποιμενικός, ηλικίας τριών μηνών, θα ενταχθεί στην διάσημη διεθνώς μονάδα ειδικά εκπαιδευμένων σκυλιών του στρατού του Μεξικού που αναπτύσσεται για τον εντοπισμό επιζώντων σε μια χώρα επιρρεπή σε σεισμούς και φυσικές καταστροφές.













Το κουτάβι, με μαύρο και καφέ τρίχωμα, όρθια αυτιά και υπερμεγέθεις πατούσες, βαφτίστηκε «Αρκαντάς» («φίλος», στα τουρκικά) έπειτα από ψηφοφορία που έγινε ψηφιακά.





θα αναλάβει ο εκπαιδευτής που φρόντιζε τον Προτέο, τον σκύλο που έχασε τη ζωή του ενώ συμμετείχε σε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην Τουρκία, διευκρίνισε ο μεξικανικός στρατός. Τον Αρκαντάςτον σκύλο που, διευκρίνισε ο μεξικανικός στρατός.





Το Μεξικό έστειλε σωστικά συνεργεία στην Τουρκία μετά τον σεισμό 7,8 βαθμών του Φεβρουαρίου, που προκάλεσε τεράστια καταστροφή στην τουρκική και τη συριακή επικράτεια, με τουλάχιστον 54.000 νεκρούς στις δυο χώρες.









Ο Προτέο, επίσης γερμανικός ποιμενικός, κηδεύτηκε νωρίτερα φέτος με στρατιωτικές τιμές στο Μεξικό.





Η υποδοχή του Αρκαντάς, στον οποίο είχαν φορέσει χακί κολάρο με μικροσκοπική μεξικανική σημαία, έγινε σε επίσημη τελετή σε στρατιωτική βάση στη μεξικανική πρωτεύουσα χθες. Το κουτάβι γάβγισε καθώς ακουγόταν ο εθνικός ύμνος, ενώ η νέα του αγέλη, στρατιώτες και σκύλοι, στεκόταν προσοχή.









Εξ ονόματος του Αρκαντάς, το μεξικανικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Twitter «ευχαριστώ στους μεξικανούς φίλους μου που με υποδέχθηκαν με μεγάλη στοργή, υπόσχομαι να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να γίνω σπουδαίος σκύλος έρευνας και διάσωσης».