Λιβύη: Η Ελλάδα απαντά στην κυβέρνηση της Τρίπολης

Τι αναφέρει η επιστολή στον ΟΗΕ για τα "ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Λιβύης" και την ελληνική ΑΟΖ.

Την πλήρη αντίθεση της Αθήνας στις αιτιάσεις της Λιβύης σχετικά με τα όρια των θαλασσίων ζωνών της, όπως αυτά αποτυπώθηκαν σε ρηματική διακοίνωση της κυβέρνησης της Τρίπολης προς το Κάιρο, διατυπώνει σε επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον Οργανισμό, Ευάγγελος Σέκερης.

Με την επιστολή υπ’ αριθμόν Α/77/865, ο κ. Σέκερης σημειώνει ότι «τα υποτιθέμενα ανατολικά θαλάσσια σύνορα της Λιβύης παραβιάζουν την Ελληνική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) όπως οριοθετείται, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, από τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου σχετικά με την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών, που υπογράφηκε στις 6 Αυγούστου 2020».

Πρακτικά με τη συγκεκριμένη επιστολή η Αθήνα υποστηρίζει το Κάιρο, με το οποίο και συντονίζεται σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εναντίον της κυβέρνησης της Τρίπολης.

Ο κ. Σέκερης επαναλαμβάνει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 είναι παράτυπο και άκυρο τόσο σε επίπεδο διεθνούς δικαίου όσο και ως προς την πολιτική συμφωνία της Λιβύης το 2015, βάσει της οποίας απαιτείται και η κύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της χώρας, η οποία δεν το έχει κάνει. «Αυτές οι διεκδικήσεις από πλευράς της Λιβύης παραβιάζουν κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και αποτελούν, επιπλέον, μια απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο».

Στην επιστολή του κ. Σέκερη επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι η Αθήνα παραμένει πρόθυμη να επιλύσει τις διαφορές της με όλες τις γειτονικές χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «ενώ επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων της βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ελλάδα θα ήθελε να επαναλάβει ότι παραμένει σθεναρά προσηλωμένη στην επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος οριοθέτησης με γειτονικές χώρες στην Ανατολική Μεσόγειο με ειρηνικά μέσα, καλόπιστα και σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, όπως έχει ήδη κάνει με την Ιταλία και την Αίγυπτο».

