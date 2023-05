Κόσμος

Τσεχία: Νεκροί από φωτιά σε εργοτάξιο (εικόνες)

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε μια μονάδα από 12 καμπίνες εργοταξίου συνδεδεμένες μεταξύ τους.



Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας στο Μπρνο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δημοκρατίας της Τσεχίας. που εκδηλώθηκε στη διάρκεια της νύχτας στο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Δημοκρατίας της





"Εντοπίσαμε οκτώ θύματα", έγραψε στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής της Νότιας Μοραβίας προσθέτοντας ότι τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.









"Η φωτιά εξαπλώθηκε σε μια μονάδα από 12 καμπίνες εργοταξίου συνδεδεμένες μεταξύ τους", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μπρνο, Πάβελ Σβάμπ.





Όπως πρόσθεσε ο ίδιος, η ταυτοποίηση των θυμάτων συνεχίζεται.