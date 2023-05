Πολιτισμός

Bloomberg: Τα Γλυπτά του Παρθενώνα δεν είναι της Βρετανίας για να τα κρατά

Αίσθηση προκαλεί το άθρο γνώμης, με αναφορές και σε πρόσφατη κίνηση του Πάπα Φραγκίσκου. Τι αναφέρεται για τα αντίγραφα στο Βρετναικό Μουσείο.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει σημερινό άρθρο γνώμης του πρακτορείου Bloomberg το οποίο τιτλοφορείται «Τα Ελγίνεια Μάρμαρα της Ελλάδος δεν είναι της Βρετανίας για να τα κρατά».

Η συντάκτης του κειμένου Ρέιτσελ Σάντερσον, μεταξύ άλλων αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου να επιστρέψει στην Ελλάδα τρία θραύσματα των Γλυπτών του Παρθενώνα ως μια «ειλικρινή επιθυμία να ακολουθηθεί ο οικουμενικός δρόμος της αλήθειας» όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε η σχετική ανακοίνωση του Βατικανού.

Στο άρθρο παρουσιάζονται τα ελληνικά επιχειρήματα και οι προσπάθειες που κάνει το Parthenon Project, το οποίο όπως επισημαίνεται βρίσκεται σε επικοινωνία τόσο με το Βρετανικό Μουσείο όσο και με το Μουσείο της Ακρόπολης για την εξεύρεση λύσης.

Παράλληλα σημειώνεται η πάγια θέση της βρετανικής κυβέρνησης η οποία αρνείται κατηγορηματικά να αλλάξει τον νόμο του 1963 που απαγορεύει στο Βρετανικό Μουσείο την μόνιμη παραχώρηση των εκθεμάτων του.

Παρ' όλα αυτά τονίζεται πως η Βρετανία έχει μια μεγάλη ευκαιρία να κάνει ένα "δώρο" στον Ελληνικό λαό με αφορμή την 50η επέτειο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας που θα γιορταστεί στις 24 Ιουλίου του 2024.

Σημειώνεται δε πως το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάνω από ένα χρόνο να κατασκευάσει τέλεια αντίγραφα και να αντικαταστήσει αυτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Τονίζεται επίσης η «ριζική αλλαγή» στον δημόσιου διαλόγου, σε παγκόσμιο επίπεδο, για θέματα που αφορούν την επιστροφή έργων τέχνης. Μάλιστα παρουσιάζεται η τοποθέτηση της διευθύντριας του μουσείου του Λούβρου Λορένς ντε Καρ, η οποία έχει πει πως ανήκει σε μια γενιά επιμελητών που «είναι ανοικτή στο να επιστρέψει κάτι που λανθασμένα βρίσκεται εκεί».

