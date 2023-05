Κοινωνία

Σεξουαλική επίθεση: Την κλείδωσε στο αυτοκίνητο και την οδήγησε στο σπίτι για να τη βιάσει

Έζησε τον τρόμο στα χέρια 60χρονου. Πώς κατάεφερε να ξεφύγει από τον επίδοξο βιαστή.

Ένας 60χρονος συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, για απόπειρα βιασμού, αρπαγή και παράνομη βία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τις πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Παρασκευής, ο συλληφθείς, αφού απέκτησε επαφή με γυναίκα εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Δραπετσώνας, κατά την αποχώρησή τους προσφέρθηκε να τη μεταφέρει στο σπίτι της της με το αυτοκίνητό του.

Ωστόσο, μόλις η παθούσα επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο, ο κατηγορούμενος ακολούθησε δρομολόγιο προς το σπίτι του, κλειδώνοντας παράλληλα τις ασφάλειες του οχήματος, με αποτέλεσμα η γυναίκα να μη μπορεί να διαφύγει.

Κατά την άφιξή τους στην κατοικία του, εντός μάντρας αυτοκινήτων στην περιοχή του Χαϊδαρίου, ο 60χρονος εξανάγκασε την γυναίκα να μπει στον χώρο και κλείδωσε την πόρτα.

Ενώ το θύμα προσπαθούσε να διαφύγει, ο 60χρονος την εμπόδισε ασκώντας της σωματική βία, ενώ αποπειράθηκε να τη βιάσει.

Η γυναίκα κατάφερε να απεγκλωβιστεί και με τη συνδρομή διερχόμενου οδηγού νταλίκας ενημερώθηκε το τηλεφωνικό Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Άμεσα μετέβη στο σημείο περιπολικό της Άμεσης Δράσης και αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Χαϊδαρίου και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την παθούσα, αναζήτησαν και εντόπισαν τον κατηγορούμενο, ο οποίος και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

