Πολιτική

Εκλογές: Ο Αθανασίου, ο “βαθύτατα δημοκρατικός” Κανελλόπουλος και οι αντιδράσεις

Απαντήσεις και εξηγήσεις ζητά η αντιπολίτευση, μετά από τους χαρακτηρισμούς του βουλευτή της ΝΔ για τον Αναστάσιο Κανελλόπουλο του ΕΑΝ που “πέρασε” και από το κόμμα του Κασιδιάρη.

Ως «βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο» αποκάλεσε σε δήλωσή του τον κ. Αναστάσιο Κανελλόπουλο, επικεφαλής του ΕΑΝ και για βραχύ διάστημα Πρόεδρο του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη (σημ: δείτε όσα είπε την Τετάρτη στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου) ο βουλευτής της ΝΔ, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και πρώην ανώτατος δικαστικός, Χαράλαμπος Αθανασίου.

Τσαπανίδου: Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις

Σε δήλωση της, η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, αναφέρει «Ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου αποκάλεσε χθες τον κ. Κανελλόπουλο "βαθύτατα δημοκρατικό άνθρωπο". Τον παραλίγο πρόεδρο του κόμματος Κασιδιάρη! Τι ακριβώς συμβαίνει; Βρίσκεται ο κ. Μητσοτάκης σε υπόγεια συνεννόηση με τον κ. Κανελλόπουλο όπως αναφέρει δημοσίευμα; Με τον κ. Τζήμερο μήπως; Συναντήθηκε μαζί τους στο Μέγαρο Μαξίμου; Περιμένουμε ξεκάθαρες απαντήσεις».

Ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, που συμμετείχε στην τηλεοπτική εκπομπή του MEGA, όπου έκανε τις σχετικές δηλώσεις ο κ. Αθανασίου, επέκρινε τον υποψήφιο βουλευτή της ΝΔ, λέγοντας χαρακτηριστικά «Θα ξεκινήσω αρχικά με αυτό το οποίο είπε ο κ. Αθανασίου, που χαρακτήρισε τον κ. Κανελλόπουλο δημοκράτη ακόμη και σήμερα. Κύριε Αθανασίου είναι απαράδεκτο να το λέτε αυτό. Τον άνθρωπο, ο οποίος λειτουργεί ως αχυράνθρωπος του Κασιδιάρη και των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής, δεν μπορεί να τον χαρακτηρίζουμε βαθύτατα δημοκράτη. Λειτουργεί όλες αυτές τις ημέρες και αυτό το διάστημα ως αχυράνθρωπος του Κασιδιάρη. Τη μια τον κάνει αρχηγό του κόμματός του. Μόλις καταλαβαίνουν ότι θα καταπέσουν στον Άρειο Πάγο, φεύγει και κατεβαίνει στις εθνικές εκλογές με άλλο κόμμα. Με αυτή τη ρητορεία δείχνουμε ανοχή».

