Κανελλόπουλος: To κόμμα Κασιδιάρη δεν είχε προοπτική - Είμαι γνήσιος κεντρώος (βίντεο)

Τι λέει ο πρώην Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρόεδρος του κόμματος "ΕΑΝ" για την κάθοδο στις εκλογές, το “πέρασμα” του από το κόμμα του Κασιδιάρη και το “μπλόκο” από τον Άρειο Πάγο.

Στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Τετάρτη, ο Αναστάσιος Κανελλόπουλος, πρόεδρος του κόμματος «ΕΑΝ», ο οποίος διετέλεσε για μικρό διάστημα και επικεφαλής του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη.

Ο πρώην Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου είπε «Εμείς έχουμε ιδρύσει ένα κόμμα που λέγεται «ΕΑΝ». Ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022. Για διάφορους λόγους δεν μπόρεσε να διακλαδωθεί σε όλη την χώρα και έτσι τον Φεβρουάριο του 2023, έναν χρόνο μετά, αποφασίσαμε να αναστείλουμε την λειτουργία του κόμματος αυτού».

«Μετά έγιναν οι γνωστές διεργασίες της Κυβέρνησης. Οι (ενν. συνεργάτες) του Κασιδιάρη ήρθαν σε επαφή με δικούς μου ανθρώπους και έθεσαν θέμα συνεργασίας μας, καθώς όπως είπαν διάβασαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος μας, του ΕΑΝ και είπαν “κ. Κανελλόπουλε, ελάτε να διοικήσετε το κόμμα και να εφαρμόσετε το πρόγραμμα σας”» είπε ο κ. Κανελλόπουλος.

Απαντώντας στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου, ο κ. Κανελλόπουλος υποστήριξε ότι «δεν ήταν κανένα κόλπο. Είπαν “ελάτε να διοικήσετε εσείς το κόμμα και να εφαρμόσετε το πρόγραμμα σας”», ομολογώντας πάντως ότι «είναι εύλογο το ερώτημα γιατί απευθύνθηκαν σε μας τα στελέχη του Κασιδιάρη και όχι σε άλλο κόμμα».

Οι κατευθυντήριες γραμμές του δικού μου κόμματος είναι «ελευθερία, τάξη, εργασία, έθνος πατρίδα, οικογένεια, ήθος, αξίες», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Κανελλόπουλος, απαντώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «προφανώς ο χιτλερικός σταυρός δεν έχει καμία σχέση με αυτά».

«Εμείς στην ιδρυτική διακήρυξη του ΕΑΝ καλούμε όσους ασπάζονται τις ιδέες μας να σταθούν στο πλευρό μας, χωρίς να μας ενδιαφέρει η μέχρι τώρα πολιτική τους πορεία».

«Οφείλουν όλοι να σέβονται το τεκμήριο της αθωότητας. Αυτό σημαίνει ότι οιοσδήποτε, μέχρι έκδοσης αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως, είναι αθώος. Αυτό ισχύει βάσει του Ανωτάτου Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εφαρμόζεται από όλα τα δικαστήρια της χώρας», απάντησε ο κ. Κανελλόπουλος υπερασπιζόμενος ουσιαστικά τον Ηλία Κασιδιάρη, συμπληρώνοντας ότι «Το 2020 ιδρύθηκε το κόμμα Κασιδιάρη. Το 2019 κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Ουδέποτε απασχόλησε τις Αρχές ούτε το κόμμα αυτό ούτε ο Κασιδιάρης, Εγώ είμαι Εισαγγελέας 40 χρόνια και σέβομαι τις Αρχές».

Συνεχίζοντας, τόνισε «Αν ο κ. Κασιδιάρης, μετά το πέρας της έφεσης του αθωωθεί, τι θα λένε όλοι; Για αυτό λέμε για το τεκμήριο της αθωότητας, γιατί οι σημερινοί κατήγοροι του, θα απολογούνται».

«Αυτό και μόνο είναι ύβρις και συκοφαντία εναντίον μου», είπε για το σενάριο ότι το κόμμα «ΕΑΝ» είναι το plan Β και ο «δούρειος ίππος» για να μπει το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη στην Βουλή.

Τόνισε ακόμη ότι «δεν έχει νομική υπόσταση ότι ήμουν Πρόεδρος του κόμματος του Κασιδιάρη εγώ, διότι είδα τις κινήσεις και τις δημόσιες καταγγελίες για άσκηση πιέσεων σε ανώτατο δικαστικό και παραιτήθηκα και ουδέποτε κατέθεσα το σχετικό καταστατικό του κόμματος Κασιδιάρη που έλεγε ότι εγώ είμαι Πρόεδρος. Όταν γίνονται στο παρασκήνιο όλα αυτά, ο Κανελλόπουλος είναι δυνατόν να συμμετέχει στο κόμμα του Κασιδιάρη, το οποίο δεν έχει προοπτική;», είπε αναφερόμενος στις αναφορές και τις καταγγελίες του Χρήστου Τζανερρίκου.

«Δεν επιδιώκουμε να «συγκινήσουμε» τους ψηφοφόρους του κόμματος του Ηλίου Κασιδιάρη. Εμείς έχουμε την δική μας γραμμή: καλούμε τους πολίτες από όποιο μέρος του πολιτικού φάσματος και αν είναι, από αριστερά και έως δεξιά, να πυκνώσουν τις τάξεις του κόμματος μας, όπως έχει δικαίωμα να κάνει ο καθένας

Αν με ρωτήσετε, θα απαντήσω ότι εγώ είμαι “γνήσιος κεντρώος”, κάτι που δεν είναι ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ δεν είμαι πλασμένος για τις ακροδεξιές και ναζιστικές απόψεις και θέσεις», υποστήριξε ο κ. Κανελλόπουλος.

Συνεχίζοντας το προσκλητήριο και στους ψηφοφόρους του κόμματος Κασιδιάρη που έμειναν ανέστιοι πολιτικά, ο κ. Κανελλόπουλος είπε ότι «Όλοι οι Έλληνες πολίτες αποτελούμε μια εθνική οικογένεια και ο καθένας αξιώνει σεβασμό από τον άλλον. Εκείνοι που συμμετέχουν στο κόμμα του Κασιδιάρη δεν είναι εχθροί του έθνους, είναι Έλληνες πολίτες».

