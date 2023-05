Οικονομία

Επιτόκια: Η ΕΚΤ ανακοίνωσε νέα αύξηση

Πως διαμορφώνεται πλέον το βασικό επιτόκιο. Μειωμένη η ζήτηση δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Σε νέα αύξηση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Έτσι μετά την έβδομη κατά σειρά αύξηση το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ διαμορφώνεται πλέον στο 3,25%. Η απόφαση ήταν αναμενόμενη και σε μεγάλο βαθμό είχε ήδη προεξοφληθεί από τις αγορές.

Στην ανακοίνωση της η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θα διασφαλίσουν ότι τα βασικά επιτόκια πολιτικής θα φθάσουν σε επίπεδα τέτοια που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2% και θα διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα για όσο διάστημα χρειαστεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο , τονίζεται στην ανακοίνωση, θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια σύμφωνα με τα δεδομένα που θα ισχύουν κάθε φορά.

Ειδικότερα, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα συνεχίσουν να βασίζονται στην αξιολόγησή του για τις προοπτικές για τον πληθωρισμό υπό το φως των νέων οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, της δυναμικής του πληθωρισμού και της ισχύος της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τον περιορισμό του χαρτοφυλακίου ομολόγων που διακρατεί (ΑΡΡ και ΡΕΡΡ) .

Στην απόφαση αυτή συνέβαλε η μικρή υποχώρηση του δομικού πληθωρισμού τον Απρίλιο στο 5,6% από 5,7% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Ταυτόχρονα όμως από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ διαφαίνεται ότι εξαιτίας της αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων, οι τράπεζες περιορίζουν τις χορηγήσεις νέων χορηγήσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά ως αποτέλεσμα της μειωμένης ζήτησης.

