Γαλάτσι: Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο

Νωρίτερα, στον ίδιο δρόμο εκδηλώθηκε πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε δύο οχήματα. Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ.

Εμπρηστικός μηχανισμός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 8 το απόγευμα τις Πέμπτης (4/5) στην οδό Φιλοκτήτη Οικονομίδου στο Γαλάτσι.

Ο μηχανισμός εντοπίστηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο δίχως να έχει εκραγεί. Στο σημείο έσπευσε το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών (ΤΕΕΜ), που τον παρέλαβε και τον μετέφερε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ για εξέταση.

Σημειώνεται ότι σήμερα στις 5.30 το πρωί στον ίδιο δρόμο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σε δύο αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένες ζημιές, ενώ το ΤΕΕΜ βρήκε στον μπροστινό τροχό ενός τρίτου αυτοκίνητου έναν εμπρηστικό μηχανισμό ακέραιο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ τα αυτοκίνητα ανήκουν σε συνεργείο αυτοκινήτων που εδρεύει στο Γαλάτσι.

