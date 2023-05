Τεχνολογία - Επιστήμη

Γουατεμάλα: Το ηφαίστειο Φουέγο “βρυχάται” - Εκκενώθηκαν χωριά (βίντεο)

Τρόμος στο ηφαίστειο Φουέγο, το πιο ενεργό στην κεντρική Αμερική. Λάβες κατεβαίνουν στις πλαγιές. Απομακρύνθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι, έκλεισαν δρόμοι.

Αρκετές εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα και δρόμος έκλεισε χθες Πέμπτη στη Γουατεμάλα, αφού εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το ηφαίστειο Φουέγο, σε σχετικά μικρή απόσταση από την πρωτεύουσα, το πιο ενεργό σε όλη την κεντρική Αμερική, ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία.

«Πυροκλαστικές ροές κατεβαίνουν στα φαράγγια», στις πλαγιές του κώνου του ηφαιστείου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία εθνικού συντονισμού για την αντιμετώπιση καταστροφών (CONRED).

Λόγω των κινδύνων που εγείρουν αυτές οι ροές –αναβλήματα αποτελούμενα από θανατηφόρα αέρια, ατμοποιημένο νερό, συντρίμμια, λιωμένα βράχια με υψηλές θερμοκρασίες, που κατεβαίνουν τις πλαγιές «με μεγάλη ταχύτητα»– κάπου 350 κάτοικοι κοντινών χωριών απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της CONRED, ο Ροδόλφο Γκαρσία. Άλλοι 130.000 άνθρωποι μπορεί να διατρέξουν κίνδυνο, σύμφωνα με τον ίδιο.

Οι αρχές μερίμνησαν να ανοίξουν δεκατρία καταφύγια, που έχουν τη δυνατότητα να υποδεχθούν περίπου 7.600 ανθρώπους, πρόσθεσε.

Η στήλη που υψώθηκε στον ουρανό από τον κρατήρα, αποτελούμενη από αέρια και ηφαιστειακή τέφρα, «έχει φθάσει σε ύψος 6.000 μέτρων από το επίπεδο της θάλασσας και μετακινείται προς δυτική και νοτιοανατολική κατεύθυνση», έχει διανύσει πάνω από «50 χιλιόμετρα» και προκάλεσε βροχή τέφρας σε τουλάχιστον επτά χωριά γύρω από το ηφαίστειο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν πως παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας (INSIVUMEH), καυτά νέφη θα μπορούσαν να φθάσουν σε απόσταση ως και έξι χιλιομέτρων από τον κρατήρα, ενώ άλλες «πυροκλαστικές ροές, ασθενείς, μέτριες και ισχυρές» ενδέχεται να αναβλύσουν και να διανύσουν μέσα «στις επόμενες ώρες» μεγάλες αποστάσεις.

Το Βολκάν δε Φουέγο («ηφαίστειο της φωτιάς»), ο κρατήρας του οποίου φθάνει σε υψόμετρο 3.763 μέτρων, απέχει μόλις 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Την τελευταία φορά που είχε εισέλθει σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας, τον Δεκέμβριο του 2022, το διεθνές αεροδρόμιο της Γουατεμάλας είχε χρειαστεί να κλείσει, όπως και πολυσύχναστος δρόμος ανάμεσα στην τουριστική πόλη Αντίγουα και το νότιο τμήμα της χώρας.

Η αστυνομία απαγόρευσε χθες το απόγευμα τη διέλευση από τον ίδιο δρόμο.

Την 3η Ιουνίου 2018, ισχυρή ηφαιστειακή έκρηξη ακολουθούμενη από την έκλυση πυροκλαστικών ροών είχε αποτέλεσμα να σβηστεί από τον χάρτη η κοινότητα Σαν Μιγκέλ Λος Λότες και μέρος δρόμου προς την κοντινή πόλη Αλοτενάνγκο. Ο επίσημος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 215 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και πολλούς αγνοούμενους, ορισμένοι από τους οποίους δεν βρέθηκαν ποτέ.

Πέρα από το Φουέγο, στη Γουατεμάλα βρίσκονται άλλα δύο ενεργά ηφαίστεια, το Πακάγια (νότια) και το Σαντιαγκίτο (δυτικά).

