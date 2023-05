Παράξενα

Χαλκιδική: Αρκούδα κυκλοφορεί ελεύθερη και τρώει τα μελίσσια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρκούδα κόβει βόλτες στο Δάσος Χολομώντα και "κατασπαράζει" τα μελίσσια. Σε απόγνωση οι παραγωγοί...

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει μια αρκούδα στους μελισσοκόμους στο Δάσος του Χολομώντα στην Χαλκιδική.

Σύμφωνα με το politic.gr, η αρκούδα έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές σε μελίσσια στο Βάβδο, στον Ταξιάρχη στα Βράσταμα αλλά και στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με τους κατοίκους πρώτη φορά συμβαίνει κάτι αντίστοιχο στα μελισσοκομεία της περιοχής καθώς η άγρια πανίδα του Χολομώντα δεν περιλάμβανε ποτέ τέτοιο ζώο με αποτέλεσμα οι κάτοικοι και όσοι δραστηριοποιούνται στο δάσος να μην είναι εξοικειωμένοι σε παρόμοιες καταστάσεις.

Η αρκούδα κόβει βόλτες στην ορεινή Χαλκιδική και όπως φαίνεται και σε φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί, έχει ρημάξει τα μελίσσια των παραγωγών.

«Ξενυχτάμε στο μελισσοκομείο»

Μάλιστα δείχνει να έχει ιδιαίτερη προτίμηση στο μέλι του μελισσοκόμου της περιοχής Θανάση Παπακωνσταντίνου.

«Εδώ και μια βδομάδα που εμφανίστηκε στην ορεινή περιοχή του Ταξιάρχη έχει ρημάξει την περιουσία μας», λέει στην Politic ο κ. Παπακωνσταντίνου και διευκρινίζει ότι: «στο μελισσοκομείο μας χτύπησε δύο φορές, την πρώτη η καταστροφή ήταν μεγάλη περίπου 40 κυψέλες από τις οποίες τις 10 της κατέστρεψε εντελώς».

Όσον αφορά το ζήτημα της αποζημίωσης ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε: «είμαστε στο περίμενε…σήμερα το πρωί ξαναήρθαμε και αντικρίσαμε πάλι τα ίδια, αυτήν την φορά μας έφαγε 3, όπως φαίνεται είχε χορτάσει από τα προηγούμενα….τι να πω μάλλον έχει ιδιαίτερη προτίμηση στο μέλι μας όπως και ο περισσότερος κόσμος», καταλήγει με έντονη την αίσθηση του χιούμορ ο μελισσοκόμος της περιοχής.

Με επιστολή της προς την αρμόδια Γενική Γραμματεία Δασών, τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης αλλά και τον «Αρκτούρο» και την «Καλλιστώ» η Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής Κατερίνα Ζωγράφου προτρέπει στη λήψη άμεσων μέτρων, όπως είναι η σύλληψη, η απομάκρυνση και η επανένταξη του ζώου σε βιότοπο με αντίστοιχο πληθυσμό ή στη δομή του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ.

Πηγή: politic.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σερβία: 21χρονος πυροβόλησε και σκότωσε περαστικούς μέσα από το αυτοκίνητο του (βίντεο)

“Κάρολος Γ’ - Η στέψη”: Έκτακτη εκπομπή στον ΑΝΤ1

Νέα Υόρκη: Άστεγος στραγγαλίστηκε στο μετρό από συνεπιβάτη του (σκληρές εικόνες)