Ρωσία: Νέα επίθεση με drone σε διυλιστήριο (βίντεο)

Νέα επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο Ίλσκι. Θα απαντήσουμε, λέει ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι στη νότια Ρωσία, η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες, προκάλεσε πυρκαγιά, μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti μετέδωσε επίσης πως δεν υπάρχουν θύματα από το σημερινό περιστατικό και ότι η πυρκαγιά κατασβέσθηκε.

Δεν έγινε αμέσως σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από το περιστατικό. Συνήθως οι ουκρανοί αξιωματούχοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τέτοιες επιθέσεις μέσα στην επικράτεια της Ρωσίας, αν και μερικές φορές εκφράζουν την ικανοποίησή τους γι' αυτές.

Το διυλιστήριο Ίλσκι, κοντά στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ της περιφέρειας Κρανσοντάρ στη Μαύρη Θάλασσα, έχει ικανότητα επεξεργασίας περίπου 6,6 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

Σεργκέι Λαβρόφ: Εχθρική πράξη

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε σήμερα πως το επεισόδιο της Τετάρτης με το μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτοξεύθηκε εναντίον του Κρεμλίνου ήταν μια «εχθρική πράξη» και η Ρωσία θα απαντήσει με «συγκεκριμένες ενέργειες».

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι εκτοξεύει μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον του Κρεμλίνου σε μια απόπειρα να σκοτώσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και υποστήριξε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πίσω από τη φερόμενη επίθεση. Η Ουκρανία το έχει αρνηθεί και ο Λευκός Οίκος έχει απορρίψει τα ρωσικά «ψέματα».

«Είναι ξεκάθαρα μια εχθρική πράξη, είναι ξεκάθαρο πως οι τρομοκράτες του Κιέβου δεν θα μπορούσαν να το έχουν κάνει χωρίς τη γνώση των αφεντικών τους», δήλωσε ο Λαβρόφ σε συνέντευξη Τύπου στην Ινδία.

«Δεν θα απαντήσουμε μιλώντας για 'casus belli' ή μη, θα απαντήσουμε με συγκεκριμένες ενέργειες», πρόσθεσε.

Ο λατινικός όρος «casus belli» που χρησιμοποίησε ο Λαβρόφ σημαίνει «αιτία πολέμου» και χρησιμοποιείται για μια πράξη η οποία προσφέρει δικαιολογία για κήρυξη πολέμου. Ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία βρίσκεται τώρα στο 15ο μήνα του, αν και η Μόσχα συνεχίζει να τον περιγράφει ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

