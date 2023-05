Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - Εγκατάλειψη βρέφους σε αυτοκίνητο: Η ποινή στην μητέρα

Η απόφαση του δικαστηρίου και η απολογία της 22χρονης μητέρας. Σοκάρει η μαρτυρία του ανθρώπου που εντόπισε το βρέφος.

Σε φυλάκιση έξι μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, η 22χρονη που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι άφησε το τεσσάρων μηνών βρέφος της μέσα σε αυτοκίνητο, σε χώρο στάθμευσης πολυκαταστήματος, για να κάνει τα ψώνια της.

Η νεαρή γυναίκα δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και κρίθηκε ένοχη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη η 27χρονη φίλη της και ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Στην απολογία της η 22χρονη αναγνώρισε ότι έκανε λάθος και ζήτησε συγγνώμη. «Το πήρα μαζί μου διότι δεν είχα πού να το αφήσω. Το άφησα διότι το θήλαζα σε όλη τη διαδρομή. Είχε κουραστεί το παιδί. Όταν φτάσαμε το πήρε ο ύπνος. Πήγα να πάρω κάποια πράγματα και θα επέστρεφα. Είχε πολύ κόσμο στο ταμείο για αυτό καθυστέρησα» είπε στην απολογία της η κατηγορούμενη, μητέρα τριών ανήλικων παιδιών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ενώ το βρέφος έμεινε τουλάχιστον 40 λεπτά μόνο του μέσα στο όχημα. «Βρισκόταν στο παιδικό κάθισμα, το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο και το παράθυρο ανοιχτό κατά το ήμισυ. Το μωρό ξύπνησε και έκλαιγε», ανέφερε στην κατάθεσή της (η οποία διαβάστηκε στο δικαστήριο) γυναίκα - αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την 'Αμεση Δράση και το «Χαμόγελο του Παιδιού».