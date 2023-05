Παράξενα

Ηράκλειο: Άρχισε τις μπαλωθιές μέσα από το αυτοκίνητο με το περιπολικό πίσω του!

Ο 22χρονος που είχε φύγει από πρόγαμο προσπάθησε να διαφύγει από τους αστυνομικούς που τον σταμάτησαν τρέχοντας μέσα στα χωράφια.

Έβγαλε το χέρι του από το αυτοκίνητο και άρχισε να πυροβολεί στον αέρα, αλλά δεν είχε καταλάβει ότι σε κοντινή του απόσταση βρισκόταν περιπολικό από το αστυνομικό τμήμα Αστερουσίων, το οποίο περιπολούσε στην περιοχή.

Ο λόγος για έναν 22χρονο άντρα που είχε φύγει από πρόγαμο που έγινε το βράδυ της Παρασκευής σε χωριό του δήμου Γόρτυνας.

Ο 22χρονος ατάραχος και αφού σταμάτησε να πατάει τη σκανδάλη, έβαλε μπροστά το αυτοκίνητο για να φύγει.

Το περιπολικό τον ακολούθησε διακριτικά και με την πρώτη ευκαιρία του έκανε σήμα να σταματήσει για έλεγχο, κάτι που προσπάθησε να αποφύγει ο νεαρός.

Κάποια στιγμή μάλιστα, άφησε και το αυτοκίνητό του και άρχισε να τρέχει σε ένα χωράφι. Οι άνδρες του Α.Τ Αστερουσίων, κατάφεραν να τον πιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν, ενώ στο όχημα βρέθηκε και ένα όπλο που διαπιστώθηκε ότι ήταν ρέπλικα.

