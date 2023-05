Πολιτική

Εκλογές στην Τουρκία: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν την κάλπη

Η αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου των πολιτών της Τουρκίας, εννέα μέρες προτού στηθούν οι κάλπες.

Καθώς οι προεδρικές και γενικές εκλογές μπαίνουν στην τελευταία στροφή, η εταιρεία KONDA, μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες δημοσκοπήσεων της Τουρκίας, φέρνει στο φως ανατρεπτικά αποτελέσματα για τους δύο υποψηφίους.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο αναλυτής ερευνών της KONDA, Αϊντίν Ερντέμ, τόνισε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν έχει ανακάμψει δημοσκοπικά και ότι το ποσοστό κυμαίνεται στο επίπεδο του 50%. Ο αναλυτής τονίζει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν κάνει τα πάντα για να κερδίσει τις εκλογές, αλλά η αντιπολίτευση εμφανίζεται ανεπαρκής. «Δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση που να προσπαθεί να χαλάσει αυτό το παιχνίδι», λέει χαρακτηριστικά.

«Μέχρι τώρα, κανένας πολιτικός που έχει καταστρέψει την οικονομία δεν έχει έρθει ξανά στην εξουσία. Αλλά αυτή τη στιγμή, η οικονομία δεν φαίνεται στα μάτια του κοινού να είναι τόσο χάλια», σημειώνει ο Ερντέμ.

Το ποσοστό εκείνων που δήλωσαν ότι θα ήταν άσχημο για τη χώρα, αν κέρδιζε ο Ερντογάν μειώθηκε από 68% σε 53%.

Τέλος, η KONDA προβλέπει ότι η κυβερνητική Λαϊκή Συμμαχία θα κερδίσει περισσότερες έδρες από την Εθνική Συμμαχία στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Γιονεϊλέμ: Νικητής ο Κιλιτσντάρογλου

Αντίστοιχα, η εταιρεία δημοσκοπήσεων Γιονεϊλέμ, άλλη μία πολύ αξιόπιστη εταιρεία δημοσκοπήσεων, στην τελευταία της έρευνα πριν την απαγόρευση δημοσιοποίησης ερευνών, δείχνει τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης να έχει προβάδισμα με διαφορά από τον Ερντογάν, αλλά όχι το 50+1 για να εκλεγεί από τον πρώτο γύρο.

Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου:48,6%

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν:42,5%

Σινάν Ογάν:5,2%

Ιντζέ: 3,7%

Έκπληξη αποτελεί σε αυτή τη δημοσκόπηση και το γεγονός ότι ο αρχηγός της κόμματος Χώρα, Μουχαρέμ Ιντζέ, σχεδόν έχασε τρεις μονάδες και έμεινε πίσω από τον άλλον υποψήφιο, Σινάν Ογάν.

20% διαφορά μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου

Πάντως, η εταιρεία δημοσκοπήσεων Polimetre βγάζει μία τεράστια διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων, Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου.

Σύμφωνα με δύο ξεχωριστές έρευνες, που διεξήχθησαν στις 2 Απριλίου και στις 2 Μαΐου, εξακολουθεί να υπάρχει διαφορά 20% μεταξύ των ποσοστών ψήφου του ηγέτη του CHP Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Der Spiegel: Ερντογάν, o μη ανίκητος

Και το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel στο τελευταίο του τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να κάθεται σε σπασμένο χρυσό θρόνο και με έμβλημα επίσης πάνω στο θρόνο μία σπασμένη ημισέληνο.

Το περιοδικό χρησιμοποίησε ως τίτλο τη λέξη "unbesiegbar", που σημαίνει "ανίκητος", στο εξώφυλλό του, το οποίο περιείχε μια φωτογραφία του Ερντογάν, αλλά το έκανε να φαίνεται σαν να είχε διαγραφεί η πρώτη συλλαβή "un", δηλ. το ‘α’, υπονοώντας "μη ανίκητος". Συμπεριέλαβε επίσης tags, όπως "Αναχώρηση ή χάος;" και "Τι θα συμβεί αν χάσει ο Ερντογάν;".

Τα φιλο-κυβερνητικά Μέσα σχολιάζουν ότι το γερμανικό περιοδικό «έδειξε επίσης το μίσος του για την υπέρτατη θρησκεία μας δείχνοντας την ημισέληνο, το σύμβολο του Ισλάμ, ως σπασμένο.

«Η λεπτομέρεια της "ημισελήνου" στο εξώφυλλο του περιοδικού αποκαλύπτει τους πραγματικούς στόχους των Γερμανών. Το γεγονός ότι το σύμβολο της ημισελήνου, που συμβολίζει το Ισλάμ, απεικονίστηκε σε κομμάτια έδειξε ότι το Ισλάμ ήταν και στο στόχαστρο του γερμανικού Der Spiegel».

Όπως γράφει το περιοδικό, "ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερα από 20 χρόνια. Υπό την ηγεσία του οι Τούρκοι έχουν ευημερήσει, αλλά έχουν επίσης υποστεί καταστολή και καταπίεση. Τώρα όμως ο αιώνιος πρόεδρος μπορεί πράγματι να ηττηθεί".

