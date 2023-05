Κάρολος Γ’ – Στέψη: Ολοκληρώθηκε η τελετή (εικόνες)

Κόσμος

Το ηλικίας 360 ετών Στέμμα του Αγίου Εδουάρδου τοποθετήθηκε στο κεφάλι του Κάρολου από τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι.

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι έστεψε τον βασιλιά Κάρολο σε μια τελετή σήμερα στο Λονδίνο, τοποθετώντας το ηλικίας 360 ετών Στέμμα του Αγίου Εδουάρδου στο κεφάλι του μονάρχη καθώς εκείνος καθόταν σε έναν θρόνο του 14ου αιώνα στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ.

Ο Κάρολος διαδέχθηκε τη μητέρα του βασίλισσα Ελισάβετ μετά τον θάνατό της τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι υποσχέθηκε αφοσίωση στον Κάρολο. Ακολούθησε ο διάδοχός του, πρίγκιπας της Ουαλίας, Ουίλιαμ, δηλώνοντας πίστη στον βασιλιά.

Η Καμίλα, σύζυγος του Καρόλου Γ', στέφθηκε σήμερα στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ, λίγο μετά τη στέψη του μονάρχη.

Η 75χρονη βασίλισσα, που έχει χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο, είναι η δεύτερη σύζυγος του Καρόλου, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, από την οποία πήρε διαζύγιο το 1996.

Στη διάρκεια της τελετής ακούστηκαν βυζαντινοί, ορθόδοξοι ύμνοι. Συγκεκριμένα, ακούστηκε ο ψαλμός 71 του Δαυίδ, ως φόρος τιμής στην ελληνική καταγωγή του πατέρα του νέου βασιλιά, πρίγκιπα Φίλιππου.

Η πρώτη ενότητα της τελετής ήταν η αναγνώριση. Ο σεβασμιώτατος Τζάστιν Γουέλμπι παρουσίασε τον νέο μονάρχη στο εκκλησίασμα ως τον αδιαμφισβήτητο βασιλιά και ζήτησε δήλωση αφοσίωσης. «Ο Θεός σώζοι τον βασιλιά» απάντησε το εκκλησίασμα. Η διαδικασία έγινε τέσσερις φορές, για καθεμία πλευρά του ναού.

Στη δεύτερη ενότητα, τον Όρκο, ο Κάρολος παρέμεινε κοντά στον θρόνο και ακούμπησε το χέρι του στη Βίβλο, όπου ορκίστηκε ότι θα κυβερνά με βάση τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας, αλλά και ότι θα υπερασπίζεται την θρησκεία της προτεσταντικής μεταρρύθμισης και της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Η τρίτη ενότητα της τελετής περιλαμβάνει το χρίσμα, που παρέλαβε ο αρχιεπίσκοπος Τζάστιν Γουέλμπι από τον Αγγλικανό Αρχιεπίσκοπο της Ιερουσαλήμ. Το μύρο που χρησιμοποιείται καθαγιάστηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόδιλο στις 3 Μαρτίου, ενώ το λάδι για το μύρο προέρχεται από δέντρα στο Όρος των Ελαιών. Ο βασιλιάς Κάρολος έβγαλε τον χιτώνα και κάθισε στην καρέκλα της στέψης, όπου έβαλε το άγιο μύρο. Η στιγμή δεν καταγράφηκε από τις κάμερες, ενώ έγινε σε χώρο πίσω από το παραβάν.

Στη συνέχεια, το βασιλικό ζεύγος έγινε δεκτό από Ένοπλες Δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας. Μετέβησαν στους κήπους του Παλατιού όπου στρατιωτικά αγήματα απηύθυναν χαιρετισμό.

Κατόπιν, χαιρέτησαν το συγκεντρωμένο πλήθος από το μπαλκόνι και παρακολούθησαν εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις.

