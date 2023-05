Life

Ντόρα Μπακογιάννη: το τρολάρισμα για τα γενέθλιά της από τα εγγόνια της (εικόνες)

Με μία τούρτα που είχε μία ιδιαίτερη μαντινάδα για την Ντόρα Μπακογιάννη, ευχήθηκαν στην πολιτικό τα εγγόνια της.

Η Ντόρα Μπακογιάνη έχει τα γενέθλια της σήμερα και τα γιόρτασε με μία... εντυπωσιακή τούρτα, με ειδική αφιέρωση από τα εγγόνια της.

Στιγμιότυπα από την τούρτα αλλά και τις ευχητήριες κάρτες που της έκαναν δώρο μοιράστηκε η ίδια η πολιτικός, μέσα από το προφίλ της στο Facebook, δείχνοντας να απολαμβάνει πολύ το... τρολάρισμα των εγγονιών της.

Η τούρτα, της πρώην υπουργού και υποψήφιας βουλευτή Χανίων της ΝΔ, έχει πάνω της την εξής μαντινάδα: "Πως σε φωνάζουνε γιαγιά, αυτό δεν είναι πράμα… Πως αλωνίζεις στο Tik Tok αυτό είναι το δράμα".

Στην λεζάντα που συνοδεύει τη δημοσίευση, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρει χαρακτηριστικά: "Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές!!!Σαν να σε τρολάρουν τα εγγόνια σου δεν έχει!!!"

