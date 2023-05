Κοινωνία

Κηφισιά: “Έμπαινε” σε αυτοκίνητα για να τα... ξαλαφρώσει!

Τι εντόπισαν οι αρχές στην κατοχή του δράστη που είχε "ρημάξει" αυτοκίνητα στην περιοχή της Κηφιασιάς.

Ένας άνδρας συνελήφθη πραγματοποίησε κλοπή σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Κηφισιάς. Μετά από καταγγελία στην αστυνομία από περίοικους, οι Αρχές τον εντόπισαν και εξιχνίασαν και άλλες περιπτώσεις όμοιων αδικημάτων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρώτες πρωινές ώρες της 5-5-2023 στην Κηφισιά από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, 43χρονος αλλοδαπός για κλοπή κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, λίγο πριν τη σύλληψή του ο κατηγορούμενος διέρρηξε αυτοκίνητο στην Κηφισιά, έγινε αντιληπτός από περίοικο και ενημερώθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Οι προστρέξαντες αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κηφισιάς, έπειτα από αναζητήσεις εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην ίδια περιοχή, τον ακινητοποίησαν και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Κηφισιάς, όπου και ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω διάρρηξης.

Έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκαν εντός σακιδίου που έφερε και κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων, τα οποία όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα του ανωτέρω Τμήματος Ασφάλειας είναι προϊόντα κλοπής.

Συνολικά εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών από αυτοκίνητα στην περιοχή της Κηφισιάς.

Ο 43χρονος διερρήγνυε σταθμευμένα αυτοκίνητα, θραύοντας το φινιστρίνι. Μόλις αποκτούσε πρόσβαση στο εσωτερικό τους, αφαιρούσε προσωπικά αντικείμενα και χρηματικά ποσά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται."

