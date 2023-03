Κοινωνία

Νέα Φιλαδέλφεια: Απατεώνες έπαιρναν προκαταβολές πώλησης για νοικιασμένα αυτοκίνητα

Συνελήφθη φυγόποινος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ποινή, μετά την καταδίκη του για απάτη.

Συνελήφθη, σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια, 39χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε δικαστική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 6 ετών για το αδίκημα της απάτης κατ' εξακολούθηση από κοινού.

Ειδικότερα, ο 39χρονος ενοικίαζε χωματουργικά οχήματα και φορτηγά ως ιδιοκτήτης εταιρείας χωματουργικών εργασιών, προκειμένου να πραγματοποιεί εργασίες.

Στη συνέχεια, μαζί με ένα συνεργό του, διέθεταν προς πώληση τα οχήματα, αναζητώντας υποψήφιους αγοραστές για να τους εξαπατήσουν.

Καλόπιστοι αγοραστές τους παρέδιδαν χρηματικά ποσά για οχήματα, αλλά δεν τα παραλάμβαναν ποτέ.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε ο 39χρονος από την παράνομη δραστηριότητά του, ανέρχεται τουλάχιστον σε 120.000 ευρώ.

Τον 39χρονο συνέλαβαν κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών και μετά από αναζητήσεις, αστυνομικοί του τμήματος Αναζητήσεων της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

