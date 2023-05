Αθλητικά

Open Madrid: Η Σαμπαλένκα πήρε εκδίκηση… από την Σφιόντεκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακή η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια κατέκτησε τον τρόπαιο υπερισχύοντας στον τελικό της κορυφαίας τενίστριας της WTA.

Η επιθυμία γενεθλίων της Αρίνα Σαμπαλένκα έγινε πραγματικότητα καθώς το νο2 του κόσμου κατέκτησε το δεύτερο τίτλο στο Mutua Madrid Open, μετά από μια εντυπωσιακή νίκη με 6-3, 3-6, 6-3 επί της κορυφαίας τενίστριας της WTA, Ίγκα Σφιόντεκ.

Μια μέρα αφότου έκλεισε τα 25 της χρόνια, η Λευκορωσίδα έκανε μία άκρως επιβλητική εμφάνιση και πήρε «εκδίκηση» από την Πολωνή για την ήττα που είχε υποστεί στην Στουτγκάρδη μόλις πριν από 13 ημέρες.

Η σημερινή ήταν η πρώτη φορά που η Σαμπαλένκα κατάφερε να επικρατήσει της Σφιόντεκ σε χωμάτινη επιφάνεια επί συνόλου τεσσάρων συναντήσεών τους, καταφέρνοντας να πάρει τον πέμπτο της τίτλο σε 1000άρι τουρνουά, τρίτο μέσα στο 2023 και συνολικά 13ο στην καριέρα της!

Η «βασίλισσα του χώματος» τις τρεις τελευταίες σεζόν, Ίγκα Σφιάτεκ, μπήκε στον τελικό με ρεκόρ 46-3, από τότε που κέρδισε τον παρθενικό της τίτλο Grand Slam στο Roland Garros το 2020.

Πριν από τον τελικό του Σαββάτου η Σαμπαλένκα μετρούσε μόλις 2 νίκες απέναντι στην 20χρονη αντίπαλό της σε 7 συναντήσεις τους στο κορτ, αμφότερες σε "σκληρή" επιφάνεια και συγκεκριμένα στους τελικούς της WTA, το 2021 και το 2022.

Ωστόσο, η κάτοχος του Australian Open φαινόταν αποφασισμένη ν΄ αλλάξει τα δεδομένα και να πετύχει ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα στον χώρο του γυναικείου τένις αυτή την εποχή: να νικήσει δηλαδή την Σφιόντεκ στο χώμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Poleman ο Σέρχιο Πέρες στο Μαϊάμι

Καιρός: μπόρες και άνοδος θερμοκρασίας την Κυριακή

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή