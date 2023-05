Υγεία - Περιβάλλον

Κουνούπια: Ψεκασμοί από την Περιφέρεια Αττικής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί της Περιφέρειας Αττικής για τα κουνουπιά.

Με την καταγραφή σημαντικών αποτελεσμάτων σε σχέση με τον πληθυσμό των κουνουπιών αλλά και τα κρούσματα μολύνσεων από τον Ιό του Δυτικού Νείλου, συνεχίζεται η εφαρμογή του Προγράμματος αντιμετώπισης και Διαχείρισης κουνουπιών από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Το Πρόγραμμα, με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων και σύγχρονων μέσων, όπως είναι τα drones και υπό τη επίβλεψη του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, είναι το πρώτο που εφαρμόζεται στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ παράλληλα πρωτοπορεί ως προς τη μέθοδο διαχείρισης του προβλήματος, καθώς λαμβάνει για πρώτη φορά υπόψη την ανάγκη για συνεχή και χωρίς καθυστερήσεις διαχείριση των κουνουπιών, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση της μετάδοσης του Ιού του Δυτικού Νείλου, τα στοιχεία του ΕΟΔΥ καταγράφουν εντυπωσιακή μείωση έως και μηδενισμό των κρουσμάτων στην Αττικής για το 2022 σε σχέση με το 2018.

Αξίζει να επισημανθεί ότι για το πρόγραμμα και για τις σχετικές δράσεις της Περιφέρειας Αττικής αποδόθηκαν εύσημα από τον Π.Ο.Υ. στο Διεθνές Συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία.

Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει ως ενδιαφερόμενο μέρος στο Επιστημονικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IDAlert με στόχο την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε αναδυόμενες υγειονομικές απειλές. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο συμμετέχει στο πρόγραμμα ως επιστημονικός φορέας.

Παράλληλα, σε ό, τι αφορά το καινοτόμο Πρόγραμμα Τεχνικής Στείρων Εντόμων στην αποτελεσματική βιολογική διαχείριση κατά των κουνουπιών και σύμφωνα με τα στοιχεία που κατάγράφονται, η συγκεκριμένη μέθοδος αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα αποτελεσματική και προκρίνεται ως η βέλτιστη λύση διαχείρισης του προβλήματος,

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, αναφερόμενος στον σχεδιασμό και στις δράσεις του ολοκληρωμένου προγράμματος Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των κουνουπιών τονίζει:

«Με πρωτοποριακές μεθόδους, σύγχρονα εργαλεία τεχνολογίας και συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, θωρακίζουμε την Αττική και τις ζωές των πολιτών μας. Βασική ασπίδα προστασίας των πολιτών, είναι η έγκαιρη παρέμβαση και στοχευμένη στρατηγική πρόληψης. Αυτό γίνεται σε συνδυασμό με τη συστηματική τήρηση των μέτρων σε ατομικό επίπεδο και την κοινότητα. Τα αποτελέσματα του εκτεταμένου προγράμματος ψεκασμών που εφαρμόζει η Περιφέρεια Αττικής σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, για την καταπολέμηση των κουνουπιών και τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι ορατά. Με «όπλα» μας τα σύγχρονα μέσα υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με πρωτοβουλίες, όπως το ειδικό πρόγραμμα τριετούς συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, καθώς και τη δημιουργία Παρατηρητήριου Ψεκασμών, σχεδιάζουμε ολοκληρωμένα την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου για την δημόσια υγεία».

Σημειώνεται ότι με το δεδομένο ότι ο Ιός του Δυτικού Νείλου, κατά τον ΕΟΔΥ, είναι πλέον ενδημικός στη χώρα, ως πρωτεύων στόχος των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής αναδεικνύεται η όλο και πιο έγκαιρη ενημέρωση και δράση για την αποφυγή ύπαρξης ανθρώπινων κρουσμάτων, μέσα από την συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών.

Για κάθε Περιφερειακή Ενότητα, ανάλογα με τα αποτελέσματα που συλλέγονται και καταγράφονται, διαμορφώνεται ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά το πρόγραμμα εφαρμογών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και Αντιμετώπισης του Προβλήματος των Κουνουπιών στην ειδική υποενότητα της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Ανατροπή λεωφορείου με πρόσφυγες από το Σουδάν

ΕΦΚΑ: Οι επτά νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Τέξας: “Λουτρό αίματος” σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)