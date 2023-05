Κόσμος

Κύπρος: Σοκάρει το αποτρόπαιο έγκλημα στη Λεμεσό

Θύμα μια 35χρονη γυναίκα. Η Αστυνομία αναζητά έναν 25χρονο Τούρκο, τα στοιχεία του οποίου έδωσε στη δημοσιότητα.

Μπροστά σε μια υπόθεση αποτρόπαιου εγκλήματος βρίσκονται οι Αρχές, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας λίγο πριν την 01:00 τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στη Γερμασόγεια, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την Αστυνομία, η 35χρονη αλλοδαπή εντοπίστηκε με τα χέρια δεμένα, φιμωμένη, ενώ έφερε και τραύμα στο πρόσωπο, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 Κύπρου.

Μέλη της Αστυνομίας απέκλεισαν τη σκηνή και άρχισαν επιτόπιες εξετάσεις, ενώ αυτοψία στη σκηνή διενήργησαν δύο ιατροδικαστές.

Από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται να προέκυψαν στοιχεία εναντίον 25χρονου, ενώ το πρωί η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του σε μια προσπάθεια εντοπισμού του.

Πρόκειται για τον Erkan Alkan από την Τουρκία, εναντίον του οποίου η Αστυνομία εξετάζει υπόθεση φόνου εκ προμελέτης.

