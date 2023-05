Υγεία - Περιβάλλον

Ποιες είναι οι νέες τάσεις στις θεραπείες γονιμότητας;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Νικόλαος Σκαμπαρδώνης, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Ειδικός στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις.

Ορισμένες τάσεις στις θεραπείες γονιμότητας που κερδίζουν δημοτικότητα σήμερα προέκυψαν από την πολύμηνη απομόνωση στη διάρκεια της πανδημίας και την στροφή προς την ενδοσκόπηση. Περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν να αναβάλουν την εγκυμοσύνη μέχρι να πραγματοποιήσουν συγκεκριμένους στόχους ζωής. Πολλές ανύπαντρες γυναίκες που επιθυμούν παιδιά αλλά δεν έχουν βρει τον κατάλληλο σύντροφο αποφασίζουν να ακολουθήσουν μόνες τους τη μητρότητα.

Οι νέες θεραπευτικές επιλογές σε γυναίκες άνω των 40 ετών αποδεικνύονται αποτελεσματικές, ενώ υπάρχει αύξηση εφαρμογής μεθόδων διατήρησης της γονιμότητας. Οι φυσικές θεραπείες γονιμότητας, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο και η ελάχιστα παρεμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Συνολικά, το μέλλον στις θεραπείες γονιμότητας είναι πολλά υποσχόμενο.

Κρυοσυντήρηση ωαρίων: Το δώρο του χρόνου

Καθώς όλο και περισσότερες γυναίκες επικεντρώνονται στην καριέρα τους ή σε άλλες προτεραιότητες, η τεκνοποίηση τίθεται σε δεύτερη μοίρα. Φυσικά, αυτά τα σχέδια συχνά παίρνουν διαφορετική τροπή όταν προβλήματα, όπως η πρώιμη εμμηνόπαυση ή τα ελαττωμένα ωοθηκικά αποθέματα εμφανίζονται. Αν και δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσουμε την εξέλιξη του χρόνου, η αναπαραγωγική ιατρική βοηθά στη διατήρηση των επιλογών ανοιχτών.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι μια από τις πιο δημοφιλείς μεθόδους διατήρησης της γονιμότητας για πολλές γυναίκες. Η κρυοσυντήρηση προσφέρει στις γυναίκες τη δυνατότητα να αναβάλουν την εγκυμοσύνη μέχρι να νιώσουν έτοιμες.

Η κάθε γυναίκα γεννιέται με συγκεκριμένο αριθμό ωαρίων στις ωοθήκες της τα οποία με την πάροδο του χρόνου απλά καταναλίσκονται ή και παρουσιάζουν ποιοτική έκπτωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι μέλλουσες μητέρες άνω των 35-38 ετών κινδυνεύουν να δυσκολευτούν να επιτύχουν μια εγκυμοσύνη.

Όταν μια γυναίκα επιλέγει να κρυοσυντηρήσει τα ωάριά της, δίνει στον εαυτό της το δώρο του χρόνου. Η κρυοσυντήρηση πραγματοποιείται σε γυναίκες οποιασδήποτε αναπαραγωγικής ηλικίας, αν και βέλτιστα ποιοτικά αποτελέσματα έχουμε όσο μικρότερη είναι η ηλικία. Τα προηγούμενα χρόνια, τα ποσοστά επιτυχίας μετά από απόψυξη και γονιμοποίηση κρυοσυντηρημένων ωαρίων ήταν αποθαρρυντικά. Η μετάβαση στη μέθοδο της υαλοποίησης τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει αυτά τα ποσοστά στα επίπεδα φρέσκων κύκλων.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων είναι εφικτή για όσο διάστημα χρειαστεί. Σε εκείνο το χρονικό σημείο το εργαστήριο γονιμοποιεί τα ωάρια με τη διαδικασία της μικρογονιμοποίησης και τα έμβρυα που προκύπτουν εμφυτεύονται στη μήτρα με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Μονογονεϊκή οικογένεια από επιλογή

Οι γυναίκες που θα επιλέξουν μόνες τη μητρότητα αντί να περιμένουν να βρουν τον κατάλληλο σύντροφο έχουν επίσης επιλογές και ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Μπορούν να επιλέξουν να επιτύχουν εγκυμοσύνη μέσω ενδομήτριας σπερματέγχυσης (IUI) όπου, χρησιμοποιώντας έναν καθετήρα, εισάγεται υψηλή συγκέντρωση σπέρματος δότη στη μήτρα με στόχο επίτευξη φυσικής γονιμοποίησης.

Μια άλλη επιλογή είναι η εξωσωματική γονιμοποίηση. Στο εργαστήριο γονιμοποιούνται τα ωάρια χρησιμοποιώντας σπέρμα δότη. Τα έμβρυα που προκύπτουν εν συνεχεία εμφυτεύονται στη μήτρα.

Φυσικός κύκλος και ελάχιστα παρεμβατική IVF

Με όλα τα βιβλιογραφικά δεδομένα γύρω από την ασφάλεια των μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνα τα ζευγάρια που προτιμούν να περιορίσουν στο ελάχιστο τη λήψη φαρμάκων. Για όσους αισθάνονται έτσι, υπάρχουν δύο επιλογές που κερδίζουν δημοτικότητα.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο ταιριάζει σε ορισμένες γυναίκες, ειδικά σε εκείνες στις οποίες η παραδοσιακή εξωσωματική γονιμοποίηση απέδωσε πολύ χαμηλό αριθμό ωαρίων ή δεν ήταν επιτυχής. Επειδή αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιεί φάρμακα που διεγείρουν τις ωοθήκες, μέρος του κόστους απουσιάζει. Η διαδικασία συλλογής των ωαρίων είναι συντομότερη.

Η ελάχιστα παρεμβατική εξωσωματική γονιμοποίηση ή Mini IVF είναι παρόμοια με την εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο με τη διαφορά χρήσης χαμηλής δόσης φαρμάκων διέγερσης ελαχιστοποιώντας το κόστος και το ορμονικό αποτύπωμα της διαδικασίας.

Τα καλά νέα λοιπόν είναι πως η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική προσφέρει επιλογές σε ανθρώπους που τα προηγούμενα χρόνια είχαν ελάχιστες πιθανότητες να αποκτήσουν ένα παιδί.

















*Άρθρο του Νικόλαου Σκαμπαρδώνη, Μαιευτήρα Γυναικολόγου, Ειδικού στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις.