Τελικός Κυπέλλου: νέο αίτημα της ΕΠΟ στην Κύπρο

Συνεχίζεται το "θρίλερ" για τον τόπο διεξαγωγής του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Σύμφωνα με τηλεγράφημα του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), η ΕΠΟ απέστειλε στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου νέο αίτημα για διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας στην Κύπρο.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πηγές του ΚΥΠΕ, η ΚΟΠ δεν έχει πρόβλημα στο να διεξαχθεί στην Κύπρο ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος, φτάνει να δώσει το «πράσινο φως» η Αστυνομία, η οποία ήδη έχει ενημερωθεί για το νέο αίτημα της ΕΠΟ.

Από πλευράς της Ελληνικής Ομοσπονδίας, όπως αναφέρουν οι πηγές του ΚΥΠΕ, αφού 24 Μαΐου που όρισε η ελληνική ομοσπονδία τον τελικό της, είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Κυπέλλου Κύπρου, και 21 Μαΐου είναι οι ελληνικές εκλογές, θέλουν ο τελικός να διεξαχθεί είτε 18 είτε 19 Μαΐου.





