Πολιτική

Εκλογές 2023: Καρανικόλας - Σπίρτζης για τα νέα μέτρα και το δίλλημα της κάλπης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιχμηρές οι παρεμβάσεις των υποψηφίων βουλευτών της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, λίγη ώρα μετά από την ανακοίνωση νέων μέτρων από τον Πρωθυπουργό, για μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού.

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Ρίτσα Μπιζόγλη, την Κυριακή, ο Σπύρος Καρανικόλας, υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και ο Χρήστος Σπίρτζης, υποψήφιος βουλευτής στην Ανατολική Αττική με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Αιχμή της πολιτικής αντιπαράθεσης τους ήταν τα τρία νέα μέτρα, που ανακοίνωσε λίγη ώρα νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για νέους, ιδιοκτήτες ακινήτων και δημοσίους υπαλλήλους και η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ πως το γεγονός ότι αυτή η εξαγγελία γίνεται δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές, δείχνει «πανικό, κινήσεις απελπισίας και ψεύτικες υποσχέσεις».

Οι δύο υποψήφιοι βουλευτές αναφέρθηκαν και στο δίλημμα των εκλογών της 21ης Μαΐου και το διακύβευμα για τους ψηφοφόρους, όταν μπουν πίσω από το παραβάν.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα - Θάνατος βρέφους: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τέξας: “Λουτρό αίματος” σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Βοτανικός: Μολότοφ σε λεωφορείο που είχε φέρει μαθητές στην Αθήνα (εικόνες)