Επιβάτης πλοίου έπεσε στην θάλασσα - Επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Μεγάλη επιχείρηση με σκάφη του Λιμενικού και παραπλέοντα πλοία στήθηκε μετά τις μαρτυρίες δύο επιβατών του πλοίου για τον άνδρα που έπεσε στην θάλασσα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τον εντοπισμό ενός επιβάτη του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου "Αχιλλέας" που σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να έπεσε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Στενού Κύμης και Σκύρου.

Δύο επιβάτες του πλοίου που πραγματοποιεί το δρομολόγιο Κύμη-Σκύρος ανέφεραν στο πλήρωμα ότι είδαν ένα άνδρα να πέφτει στη θάλασσα κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στις έρευνες που διεξάγονται υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης συμμετέχουν δύο πλωτά του λιμενικού, τρία παραπλέοντα πλοία, δύο ιδιωτικά σκάφη και ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.

Στην περιοχή των έρευνων πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ.

