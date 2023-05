Πολιτική

Κέρκυρα - Βαρουφάκης: Είμαστε κράτος εν δυνάμει υπό Κατοχή

Τι είπε από το νησί των Φαιάκων ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 για το κλείσιμο των τραπεζών και τις πολιτικές που ακολουθούν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Η προεκλογική περιοδεία του Επικεφαλής του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη Γιάνη Βαρουφάκη, μετά την Πελοπόννησο και την Ήπειρο, έκλεισε σήμερα με την περιοχή των Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα με την κεντρική ομιλία του στην πλατεία του Αγίου Σπυρίδωνα, στη Κέρκυρα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΜέΡΑ25:

«Την εκδήλωση άνοιξε ο Γιώργος Ρεδαιστινός, εκπροσωπώντας την Εκλογική Επιτροπή του νησιού, ο οποίος έκανε αναφορά σε όλους τους τοπικούς αγώνες από τις εξορύξεις μέχρι και τα απορρίμματα, που έχουν ενώσει όλους όσους έχουν συστρατευτεί με το ΜέΡΑ25 -Συμμαχία για τη Ρήξη στο τοπικό επίπεδο.

Έπειτα, τον λόγο πήρε η Σοφία Σακοράφα, επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας του συνδυασμού, που με τη σειρά της κάλεσε τον κόσμο να ενσωματωθεί στον αγώνα μας για να αποδείξουμε ότι όλα μπορούν να είναι αλλιώς, με ένα ενισχυμένο ΜέΡΑ25 - Συμμαχία για τη Ρήξη στην επόμενη Βουλή.

Ύστερα τον λόγο πήρε ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, ο οποίος άνοιξε υπενθυμίζοντας ότι “το ΟΧΙ που έβαλε το ΜέΡΑ25 στη Βουλή, δεν είναι απλά ένα όχι στους δανειστές, αλλά ένα όχι σε όσους λεηλατούν την χώρα, στους ολιγάρχες των σούπερ μάρκετ και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σε όλους αυτούς που μας καταστρέφουν.”

Συνέχισε κάνοντας αναφορά στις τρεις χρυσές χήνες της ολιγαρχία, τους “τρεις μηχανισμούς λεηλασίας των πτωχευμένων, του ελληνικού λαού που έχουν δημιουργήσει για να πλουτίζουν οι ολιγάρχες. Μετατρέπουν την πτώχευση των πολλών σε πλούτο των λίγων. Το ΜεΡΑ25 θέλει να τους καταργήσει και στη θέση τους να θεσμοθετήσει εναλλακτικούς μηχανισμούς που λειτουργούν για τους πολλούς. Αυτές οι χρυσές χήνες του χρηματιστήριου ενέργειας, του Υπερταμείου και του Ηρακλή των κόκκινων δανείων, θα τις κοινωνικοποιήσουμε για να γεννούν χρυσά αυγά για τον λαό.”

Ο Γιάνης Βαρουφάκης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην προεκλογική ρητορική του κ. Μητσοτάκη, λέγοντας: “Το θράσος του κ. Μητσοτάκη κόβει την ανάσα. Ζητά να τους δοξάσουμε για τις "άμεσες ξένες επενδύσεις". Ποιες ξένες επενδύσεις; Τα κόκκινα δάνεια, οι ιδιωτικοποιήσεις της κακιάς ώρας, το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Όλα αυτά που εξαθλιώνουν και πτωχεύουν την χώρα και τον λαό” ενώ προσέθεσε, “Είμαστε ένα κράτος εν δυνάμει υπό κατοχή. Η διαχείριση της εφορίας και του δημόσιου πλούτου της χώρας έχει περάσει στους δανειστές, ενώ συζητάνε για το κλείσιμο των τραπεζών αυτοί που υποστηρίζουν ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Μας κοροϊδεύουν γιατί αν αποκαλυφθεί το τεράστιο ψέμα τους, θα καταρρεύσει όλο το μετα-μνημονιακο αφήγημα στο οποίο έχουν βασίσει την πολιτική του οι ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό έχουν αφηνιάσει με το ΜέΡΑ25 το οποίο βλέπουν να τους καταστρέφει τη βάση πάνω στην οποία έχτιζαν τα ψέματα τους από το 2015 και μετά.”

Κλείνοντας, ο Επικεφαλής του ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα των εξορύξεων που απειλούν το Ιόνιο: “Εκτός του ότι είναι περιβαλλοντικό ανεπίτρεπτο, εν μέσω κλιματικής καταστροφής, να συζητάμε την εξόρυξη υδρογονανθράκων, είναι και παντελώς ανούσιο οικονομικά. Πέραν του ότι μέχρι να αρχίσουν οι εξορύξεις, ο κόσμος θα έχει μεταβεί σε άλλες μορφές ενέργειας, και να βγει το πετρέλαιο, εμείς δε θα δούμε ούτε δεκάρα τσακιστή. Όλα τα χρήματα θα τα πάρουν οι πολυεθνικές και το ελληνικό κράτος το 11% των κερδών, τα οποία επίσημα θα είναι 0, οπότε 0 ευρώ και το ελληνικό κράτος. Καμία εξόρυξη!"».

