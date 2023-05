Life

Στέψη Καρόλου: η μεγαλειώδης συναυλία στο Ουίνδσορ (εικόνες)

Λαμπεροί αστέρες "παρελεύνουν" στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή στο Ουίνδσορ, στη μεγάλη συναυλία για την στέψη του βασιλιά Καρόλου.

Λίγες ώρες μετά την τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ', μία μεγάλη συναυλία πραγματοποιείται στο Ουίνδσορ.

Αστέρες του τραγουδιού και λαμπερά ονόματα, δίνουν το "παρών" στη μεγαλειώδη συναυλία ενώ βρίσκονται ήδη περισσότεροι από 20.000 θεατές στη θέση τους, με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να συνεχίζουν τους εορτασμούς μετά τη στέψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ το Σάββατο.

Αστέρια όπως η Nicole Scherzinger και η Amanda Holden έχουν ήδη καταφτάσει στο κάστρο του Ουίνδσορ για την αποψινή θεαματική συναυλία προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου. Στην ειδικά διαμορφωμένη σκηνή, τη μεγαλύτερη που έχει στηθεί ποτέ στη σκιά του Κάστρου του Ουίνσδορ σε σχήμα της σημαίας της Ένωσης (Union Flag), θα εμφανιστούν είδωλα της ποπ σκηνής όπως η Katy Perry, ο Lionel Richie και οι Take That.

Επίσης, το παρόν δίνουν οι Nick Cave, Olly Murs και Paloma Faith, καθώς και ο Αντρέα Μποτσέλι, ο διάσημος Ιταλός τενόρος, ο οποίος θα ερμηνεύσει το You’ll Never Walk Alone. Παράλληλα, μια ορχήστρα παγκόσμιας κλάσης θα παίξει μια σειρά από αγαπημένα μουσικά κομμάτια.

Το πάρτι-συναυλία στο κάστρο του Ουίνδσορ διεξάγεται σε μια ειδικά διαμορφωμένη σκηνή, τη μεγαλύτερη που έχει στηθεί ποτέ στο κάστρο, ενώπιον της βασιλικής οικογένειας.