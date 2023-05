Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Μέθυσος ο Κιλιτσντάρογλου

Απίστευτες εικόνες με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου στην τελευταία προεκλογική συγκέντρωση του Ερντογάν πριν από τις εκλογές της Κυριακής.

Μια εβδομάδα πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε «μέθυσο» τον ηγέτη της αντιπολίτευσης και βασικό αντίπαλό του, τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στη μεγαλύτερη συγκέντρωση της εκστρατείας του μέχρι τώρα ενόψει της αναμέτρησης της 14ης Μαΐου.

Απευθυνόμενος σε εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς του στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Ερντογάν είπε σαρκαστικά πως ο κ. Κιλιτσντάρογλου μπορεί να πίνει όσο θέλει, καθώς οι Τούρκοι δεν θα αναθέσουν τη διακυβέρνηση της χώρας σ’ έναν «μέθυσο».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας κατηγόρησε εξάλλου τον βασικό αντίπαλό του πως συνεργάζεται με «τρομοκράτες».

Ο κ. Ερντογάν, που πρόσφατα χρειάστηκε να διακόψει την προεκλογική του εκστρατεία για λόγους υγείας, συνηθίζει να χρησιμοποιεί εμπρηστική ρητορική έναντι πολιτικών της αντιπολίτευσης και μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Ο πρόεδρος υποστήριξε πως οι συμμετέχοντες στη συγκέντρωση ήταν 1,7 εκατ., κάτι αδύνατο να επαληθευτεί.

Ο κ. Κιλιτσντάρογλου επίσης εμφανίστηκε μπροστά σε μέγα πλήθος στην Κωνσταντινούπολη προχθές Σάββατο. Δεν ανακοινώθηκε κάποια εκτίμηση για τον αριθμό των συμμετεχόντων.

