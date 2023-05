Κόσμος

Βηθλεέμ: Ισραηλινοί κατεδάφισαν σχολείο Παλαιστινίων

Σχολείο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατεδαφίστηκε από τους Ισραηλινούς.

Ο ισραηλινός στρατός κατεδάφισε χρησιμοποιώντας μηχανήματα έργου κατεδάφισε χθες Κυριακή παλαιστινιακό πρωτοβάθμιο σχολείο κοντά στη Βηθλεέμ, που είχε ανεγερθεί με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετέδωσε το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Ισραηλινά στρατεύματα μπήκαν στο χωριό όπου βρισκόταν το σχολείο τις πρώτες πρωινές ώρες χθες και χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να διαλύσουν συγκεντρωμένους κατοίκους προτού προχωρήσουν στην καταστροφή του κτίσματος.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που κατεδαφίζεται το συγκεκριμένο πρωτοβάθμιο σχολείο, το αλ Ταχάντι, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Είχε ήδη ισοπεδωθεί το 2017, προτού ανοικοδομηθεί.

Τον Μάρτιο, δικαστήριο της Ιερουσαλήμ έκανε δεκτό το αίτημα ισραηλινής δεξιάς οργάνωσης που ζητούσε να κατεδαφιστεί ξανά το σχολείο, αποφαινόμενο πως οικοδομήθηκε «αυθαίρετα» και ήταν «επικίνδυνο».

Η κατεδάφιση καταδικάστηκε από την παλαιστινιακή πλευρά, αλλά και από την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Παλαιστινιακή Αρχή, που είχε χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμησή του.

Η ΕΕ εξέφρασε «φρίκη» για την εξέλιξη, τονίζοντας πως «παρακολουθούσε στενά την υπόθεση αυτή και είχε ζητήσει από τις ισραηλινές αρχές να μην προχωρήσουν στην κατεδάφιση, που πλήττει άμεσα 81 παιδιά και την εκπαίδευσή τους», τόνισε εκπρόσωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ.

Η ΕΕ σημείωσε ακόμη πως «οι κατεδαφίσεις είναι παράνομες δυνάμει του διεθνούς δικαίου» και ότι «το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση πρέπει να γίνεται σεβαστό».

Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Παλαιστίνη επισήμανε νωρίτερα χθες πως «το Ισραήλ θα όφειλε να σταματήσει όλες τις κατεδαφίσεις και εξώσεις, που το μόνο που κάνουν είναι να επιδεινώνουν τα δεινά του παλαιστινιακού πληθυσμού και να κλιμακώνουν περαιτέρω το ήδη τεταμένο περιβάλλον».

Το Ισραήλ κατεδαφίσει σπίτια και άλλα κτίρια που εγείρονται από Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ χωρίς άδεια των ισραηλινών αρχών. Καταστρέφει επίσης σπίτια οικογενειών φερόμενων ως δραστών επιθέσεων, πρακτική που χαρακτηρίζεται συλλογική τιμωρία από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο Άχμεντ Νάσερ, στέλεχος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, υπογράμμισε τη σημασία που έχει η λειτουργία σχολείων σε απομακρυσμένα χωριά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Επιτρέπει να προλαμβάνονται «ο εκτοπισμός και και οι εξαναγκαστικές εξώσεις (σ.σ. του πληθυσμού), αν το Ισραήλ θέλει να προχωρήσει σε κατάσχεση εδαφών», καθώς «η παρουσία του πληθυσμού εμποδίζει» τέτοια σχέδια, εξήγησε.

Πίσω από το αίτημα στη δικαιοσύνη ήταν η Ρεγκαβίμ, μη κυβερνητική οργάνωση της σιωνιστικής δεξιάς, που υποστήριζε πως η ανέγερση του σχολείου εντασσόταν σε παλαιστινιακό σχέδιο για την «οικοδόμηση δομής σε παρθένα γη, την προβολή του ισχυρισμού πως πρόκειται για σχολείο και τη μετατροπή της κατεδάφισής της σε ανθρωπιστικό ζήτημα».

Από την πλευρά της, η ισραηλινή οργάνωση Ειρήνη Τώρα χαρακτήρισε τον Απρίλιο «ντροπή» την απόφαση για την κατεδάφιση του σχολείου από την ισραηλινή δημόσια διοίκηση, που «πλέον έχει επικεφαλής τον (ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ) Σμότριτς».

Κάπου 490.000 ισραηλινοί έποικοι ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη –πέραν της Ανατολικής Ιερουσαλήμ–, ανάμεσα σε 2,8 εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας θεωρεί παράνομο την εποικιστική δραστηριότητα.

