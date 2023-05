Κοινωνία

Μενίδι: “αδέσποτη σφαίρα” χτύπησε στο κεφάλι παιδί σε νηπιαγωγείο (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα με τους κάλυκες που μαζεύουν κάθε λίγες ημέρες γονείς και μαθητές από σχολεία των Αχαρνών. Τρόμος και ανησυχία για τα παιδιά.

Για την μάστιγα των άσκοπων πυροβολισμών και των «αδέσποτων σφαιρών» που καταλήγουν σε σπίτια και σχολεία στην περιοχή του Μενιδίου, μίλησε την Δευτέρα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Καχιόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του 20ου Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε εικόνα με πολλούς κάλυκες από σφαίρες, που όπως αναφέρθηκε είχαν συλλεγεί από χώρους του σχολείου, μόλις τις τελευταίες ημέρες, με τον κ. Καχιόπουλο να κάνει λόγο για καθημερινή ανησυχία των γονέων για τα παιδιά τους, ενώ αυτά βρίσκονται στο σχολείο.

Σχολιάζοντας δηκτικά τις αναφορές σχετικά με το τελευταίο περιστατικό και την σφαίρα που βρέθηκε καρφωμένη σε τζάμι σχολικής αίθουσας, είπε «εγώ έχω τρία παιδιά στο σχολείο. Τι πρέπει να με νοιάζει; Εάν η σφαίρα έχει ριχτεί από αεροβόλο όπλο ή από άλλου τύπου όπλο;».

«Δεν μπορεί τα παιδιά μας να χρειάζεται να φορούν αλεξίσφαιρα και κράνη για να πάνε στο σχολείο τους για μάθημα», τόνισε ο κ. Καχιόπουλος, ο οποίος είπε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν είναι μόνο ο μικρός Μάαριος που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα. Σε μικρή απόσταση από εδώ, παιδί από νηπιαγωγείο πήγε στο νοσοκομείο με σφαίρα που έπεσε στο κεφάλι του, αλλά ευτυχώς δεν υπέστη κάτι πολύ σοβαρό και το θέμα δεν πήρε δημοσιότητα».

Ακόμη, όπως σημείωσε, «εγώ άλλαξα τον ηλιακό θερμοσίφωνα του σπιτιού μου, καθώς είχε ζημιές από τις αδέσποτες σφαίρες».

Οι γονείς προχωρούν σε διαμαρτυρία, ζητώντας καλύτερη αστυνόμευση και ασφάλεια για τα παιδιά τους και για τους ίδιους.

