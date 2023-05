Κοινωνία

Αστυνομία για Μενίδι: η αδέσποτη σφαίρα δεν καρφώθηκε στο τζάμι του σχολείου

Τι έδειξε η έρευνα της ΕΛΑΣ για την αδέσποτη σφαίρα που βρέθηκε σε τζάμι σχολείου στο Μενίδι.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με αδέσποτη σφαίρα που βρέθηκε "καρφωμένη" σε τζάμι σχολείου στο Μενίδι.

Στην ανακοίνωση αναφέρει η ΕΛΑΣ:

"Αναφορικά με φθορά σε υαλοπίνακα παραθύρου σχολείου σε περιοχή των Αχαρνών από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο από αρμόδιο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής διαπιστώθηκε ότι:

Ο υαλοπίνακας αποτελείται από διπλό τζάμι και έφερε οπές και θραύση στο εξωτερικό μέρος του, ενώ το εσωτερικό μέρος του ήταν ανέπαφο.

Δεν προκύπτει συνάφεια της θέσης και του ελάχιστου βαθμού παραμόρφωσης της βολίδας που βρέθηκε με την υποδειχθείσα οπή, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψιν παράγοντες όπως η φορά και η κατεύθυνση αυτής και το γεγονός ότι δεν σφηνώθηκε στο εσωτερικό τζάμι ούτε προκλήθηκαν φθορές σε αυτό.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών οι φθορές στο εξωτερικό μέρος δεν σχετίζονται με την ανευρεθείσα βολίδα και προκλήθηκαν σε προγενέστερο άγνωστο χρόνο κατόπιν πρόσκρουσης σε αυτό μεταλλικών σφαιριδίων προερχόμενα από αεροβόλο όπλο και πέτρα.

Στο σημείο κλήθηκε αρμόδιο κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η βολίδα κατασχέθηκε και θα αποσταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις.

Το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Κρατικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής."

Υπενθυμίζεται ότι η σφαίρα εντοπίστηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, σε τζάμι παραθύρου της αίθουσας που κάνουν μάθημα τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού.

