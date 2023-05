Κοινωνία

Λάζαρος Λασκαρίδης: Πέθανε ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέκυψε στα τραύματά του ο αντιδήμαρχος της Καλλιθέας, που είχε το σοκαριστικό ατύχημα πριν από λίγες ημέρες.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την πτώση του από μπαλκόνι, υπέκυψε στα τραύματά του ο αντιδήμαρχος Καλλιθέας, Λάζαρος Λασκαρίδης.

Είχε πέσει από μπαλκόνι δημοτικής βιβλιοθήκης όταν, ενώ βγήκε για να καπνίσει ένα τσιγάρο και υποχώρησε το κάγκελο του μπαλκονιού.

Ο Λάζαρος Λασκαρίδης ήταν δημοσιογράφος, μέλος της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Είχε διατελέσει εκλεγμένο μέλος του Μικτού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ (1996-2007) και του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Καλλιθέας (2007-2010).

Επαγγελματίας από τα 20 του χρόνια (1988), είχε εργαστεί μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Αυριανή, Ακρόπολις, Γαύρος, Δημοκρατικός Λόγος, Ελεύθερος, Ισοτιμία, Νίκη, Παρασκευή +13, Το Ποντίκι, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Ράδιο Αθήνα και Αθήνα 9.84, στους τηλεοπτικούς σταθμούς Κανάλι 29, Alter 5, Tempo, TV Πειραιάς και Seven και έχει θητεύσει στα γραφεία Τύπου των Υπουργείων Εσωτερικών, Αιγαίου, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθώς και στη θέση του εκπροσώπου Τύπου της Κοινωνικής Συμφωνίας.

Από τις 6 Σεπτεμβρίου 2019 υπηρετούσε ως αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Καλλιθέας.

Δήμος Καλλιθέας: Τριήμερο πένθος για το θάνατο του Αντιδημάρχου Λάζαρου Λασκαρίδη

Ο Δήμος Καλλιθέας εκφράζει την βαθιά του οδύνη για την απώλεια του Αντιδημάρχου Πολιτισμού Λάζαρου Λασκαρίδη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο Λάζαρος Λασκαρίδης προσέφερε πολύτιμο έργο στον τομέα του Πολιτισμού και άφησε το ανεξίτηλο αποτύπωμα του στην Καλλιθέα, όντας μία εξέχουσα προσωπικότητα της δημοσιογραφίας και του πνεύματος.

Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΄΄ΤΩΡΑ Καλλιθέα ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ΄΄ ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Καλλιθέας, και εκλεγόταν δημοτικός σύμβουλος από το 2014.

Από το 2019 είχε συνεργαστεί με τη Διοίκηση του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, και ήταν Αντιδήμαρχος Πολιτισμού.

Μέσα από το έργο του αυτό, ο Λάζαρος Λασκαρίδης αφήνει πίσω του , μεγάλη παρακαταθήκη με νέους θεσμούς όπως το «Θέατρο της Δευτέρας στην Καλλιθέα» και τα «Χαροκόπεια» ενώ το όραμά του θα συνεχίσει να εμπνέει τον Δήμο της Καλλιθέας.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημάρχου Καλλιθέας Δημήτρη Κάρναβου, για τον θάνατο του Λάζαρου Λασκαρίδη

«Είμαι συντετριμμένος από την τραγική απώλεια του Λάζαρου Λασκαρίδη, ο οποίος έδωσε μεγάλη μάχη. Προσωπικά χάνω έναν πολύτιμο συνεργάτη αλλά και ένα στενό φίλο εδώ και 38 χρόνια από το σχολείο.

Ο Δήμος μας χάνει ένα άξιο στέλεχος, έναν αγωνιστή, έναν οραματιστή αλλά και έναν άνθρωπο που έφερε ένα νέο αέρα στα πολιτιστικά δρώμενα της Καλλιθέας μας ως αντιδήμαρχος της Διοίκησής μας.

Προσπαθούμε όλοι να συνέλθουμε από το σοκ της ξαφνικής απώλειας. Θεωρώ προσωπικό χρέος να κρατήσω τη μνήμη του και το παράδειγμά του στις επόμενες γενιές. Δυστυχώς η απώλεια του είναι βαριά, είναι τεράστια».

Ο Δήμος Καλλιθέας αναφορικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, ενημερώνει ότι: Εχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία είναι σε εξέλιξη.

Παράλληλα διενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Καλλιθέας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρών μετά από καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (βίντεο)

Μενίδι: “αδέσποτη σφαίρα” χτύπησε στο κεφάλι παιδί σε νηπιαγωγείο (βίντεο)