Superclassico: Επεισοδιακή νίκη της Ρίβερ Πλέιτ επί της Μπόκα Τζούνιορς

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά από πέναλτι που δόθηκε στη Ρίβερ Πλέιτ, μεταξύ των παικτών. Διακοπή του αγώνα.

Ένα αμφίβολο πέναλτι στο 93ο λεπτό του superclasico, ανάμεσα στη Ρίβερ Πλέιτ και την Μπόκα Τζούνιορς, ενώ ήταν 0-0, επέστρεψε στους «εκατομμυριούχους» να φτάσουν στη νίκη (1-0), αλλά ήταν και η αρχή επεισοδίων στο Μονουμεντάλ.

Το πέναλτι, που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες –με το διαιτητή να μην συμβουλεύεται το VAR- εκτέλεσε εύστοχα ο Κολομβιανός Μιγκέλ Άνχελ Μπόρχα.

Το γκολ προκάλεσε αναταραχή και επεισόδια, με συνέπεια έξι παίκτες να αποβληθούν: τρεις από τη Ρίβερ (Παλαβεσίνο, Σεντουριόν και Ελίας Γκόμες) και τρεις από την Μπόκα (Μερεντιέλ, Βαλεντίνι και Εκί Φερνάντες), όπως και ο προπονητής των φιλοξενούμενων, Χόρχε Αλμιρόν.

Το παιχνίδι διακόπηκε για ένα δέκα πέντε λεπτά. Ο διαιτητής Ερέρα περικυκλώθηκε από τους παίκτες της Μπόκα, αλλά το παιχνίδι μπόρεσε τελικά να συνεχιστεί. Η Μπόκα κατέληξε με οκτώ παίκτες και η Ρίβερ με 10, αφού δύο αποβληθέντες ήταν στον πάγκο.

Στα δύο λεπτά καθυστερήσεων η Μπόκα δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα και έχασε με 1-0. Να σημειωθεί ότι το παιχνίδι διεξήχθη χωρίς φιλάθλους της Μπόκα Τζούνιορς, όπως συνηθίζεται –και- σε αυτό το πρωτάθλημα.

