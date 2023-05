Life

“Το Πρωινό” - Ερασμία Μάνου για τον γάμο της με τον Δημάκη: Θέλαμε να βρισκόμαστε παραπάνω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για τον έρωτα και το γάμο της με τον Βασίλη Δημάκη μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η νεόνυμφη Ερασμία Μάνου.

Για τον γάμο της με τον Βασίλη Δημάκη μίλησε η Ερασμία Μάνου στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η κόρη της Σοφίας Βόσσου, ο σύζυγός της, θα αποφυλακιστεί τους επόμενους μήνες. Αν και η ποινή του είναι 44 χρόνια, έχει ήδη εκτίσει τα 7-8 χρόνια της ποινής του και θα βγει από τη φυλακή και με την προσμέτρηση των μεροκαμάτων που έχει κάνει.

Έκανε λόγο για «δυνατά συναισθήματα», μιλώντας για την επόμενη ημέρα του γάμου τους και είπε πως «θέλαμε να βρισκόμαστε παραπάνω, να δηλώσουμε στήριξη ο ένας στον άλλον».

Όσο για τα σχόλια που ακούει για τον εαυτό της, είπε πως «με είπαν μανεκέν σε τυροπιτάδικο».

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: 2χρονη έριξε καυστικό υγρό στα μάτια της

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρών μετά από καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (βίντεο)