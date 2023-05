Κόσμος

Ιράν: Δυο εκτελέσεις στην κρεμάλα για βλασφημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η είδηση μεταδόθηκε από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan.

Το Ιράν εκτέλεσε δύο ανθρώπους που είχαν καταδικασθεί σε θάνατο για βλασφημία, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος της ιρανικής δικαιοσύνης Mizan.

Οι Γιουσέφ Μεχρντάντ και Σαντρολάχ Φαζελί Ζαρέ εκτελέσθηκαν για εγκλήματα στα οποία περιλαμβάνονται η βλασφημία, η εξύβριση της θρησκείας του ισλάμ, του προφήτη και άλλων ιερών, μετέδωσε το Mizan. Δεν ανέφερε πότε εκτελέσθηκαν.

Οι δύο διαχειρίζονταν δεκάδες ιντερνετικές πλατφόρμες κατά της θρησκείας, αφιερωμένες στο μίσος για το ισλάμ, την προώθηση της αθεΐας και την εξύβριση ιερών, σύμφωνα με το Mizan.

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ έχουν ζητήσει από το Ιράν, όπου ζουν κυρίως σιίτες μουσουλμάνοι, να σταματήσει το διωγμό και την παρενόχληση θρησκευτικών μειονοτήτων επισημαίνοντας μια ιρανική πολιτική στοχοθέτησης διαφωνούντων ή θρησκευτικών πρακτικών, περιλαμβανομένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν ασπασθεί το χριστιανισμό και άθεων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Εκλογές - Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: ντιμπέιτ με τον Τσίπρα, εάν υπάρξουν δεύτερες εκλογές (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη νεαρών μετά από καταδίωξη από ταράτσα σε ταράτσα (βίντεο)