NASA: Δορυφόροι θα παρακολουθούν τους κυκλώνες (βίντεο)

Εκτοξεύτηκε ο πύραυλος που μεταφέρει δύο μικρούς δορυφόρους οι οποίοι θα καταγράφουν την κίνηση των κυκλώνων.

Δύο μικροί δορυφόροι της NASA, που θα παρατηρούν ώρα την ώρα την εξέλιξη των κυκλώνων, μεταφέρονται σήμερα στο διάστημα με πύραυλο της αμερικανικής επιχείρησης Rocket Lab που εκτοξεύθηκε από τη Νέα Ζηλανδία.

Ο πύραυλος Electron, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία των μικροεκτοξευτών και έχει ύψος μόλις 18 μέτρων, εκτοξεύθηκε στις 13:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος) από τη Μάχια, στη βόρεια Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με την Rocket Lab.

Οι δύο δορυφόροι της κατηγορίας Cubesat ζυγίζουν περίπου 5 κιλά και θα τεθούν σε τροχιά σε ύψος περίπου 550 χιλιομέτρων. Δεύτερος πύραυλος αναμένεται να εκτοξευτεί σε διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, επίσης από την Rocket Lab, για να μεταφέρει δύο ακόμη δορυφόρους με τους οποίους θα ολοκληρωθεί αυτός ο μικρός "αστερισμός".

Liftoff! Two TROPICS shoebox-sized satellites are on their way to join the fleet of @NASAEarth missions studying our home planet. Together, TROPICS will have the potential to gather near-hourly data on the formation and development of tropical cyclones. pic.twitter.com/wN4du9afZS — NASA (@NASA) May 8, 2023

Τότε αυτός θα έχει τη δυνατότητα να περνάει κάθε ώρα πάνω από τους κυκλώνες (ή τυφώνες στον Ειρηνικό), αντί κάθε έξι ώρες που ισχύει σήμερα. Η αποστολή αυτή ονομάστηκε TROPICS.

Οι δορυφόροι αυτοί θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να μην βλέπουν πλέον "μόνον τι συμβαίνει σε μια δεδομένη στιγμή (...), αλλά να βλέπουν όντως την εξέλιξη των πραγμάτων ώρα με την ώρα", σημείωσε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα ο επιστήμονας της NASA Γουίλ Μακάρτι.

"Θα έχουμε πάντα ανάγκη τους μεγάλους δορυφόρους", πρόσθεσε. "Αλλά αυτό που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν την αποστολή είναι συμπληρωματικές πληροφορίες σε αυτές των εμβληματικών δορυφόρων που έχουμε ήδη", σημείωσε.

Οι πληροφορίες που θα συλλέγονται για τις βροχοπτώσεις, την θερμοκρασία και την υγρασία θα επιτρέψουν τη βελτίωση των μετεωρολογικών προβλέψεων, ιδίως όσον αφορά το μέρος στο οποίο θα φτάσει στην ξηρά ο κυκλώνας και με ποια ένταση, όπως επίσης και την καλύτερη προετοιμασία ενδεχόμενων απομακρύνσεων πληθυσμών που ζουν σε παράκτιες περιοχές.

"Πολλοί οργανισμοί, όπως το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και το Κοινό Κέντρο Προειδοποίησης Κυκλώνων, είναι έτοιμοι να λαμβάνουν τις εικόνες μας για να τους βοηθήσουν να διατηρούν ενήμερους τους μετεωρολόγους τους", δήλωσε ο επίσης αξιωματούχος της NASA Μπεν Κιμ.

Μακροπρόθεσμα η καλύτερη κατανόηση του σχηματισμού και της εξέλιξης των καταιγίδων αυτών θα επιτρέψει τη βελτίωση των κλιματικών μοντέλων.

LIVE: Watch two small satellites for our storm tracking TROPICS mission launch to orbit. Liftoff on a @RocketLab Electron rocket is targeted at 9pm ET (0100 UTC May 8), with a two-hour window. https://t.co/u3MlOV7cJM — NASA (@NASA) May 8, 2023

Ο "αστερισμός" TROPICS προγραμματιζόταν αρχικά να απαρτίζεται από έξι δορυφόρους, αλλά οι δύο πρώτοι χάθηκαν λόγω της δυσλειτουργίας πυραύλου της αμερικανικής επιχείρησης Astra λίγο μετά την απογείωσή του πέρυσι.

Με την υπερθέρμανση της επιφάνειας των ωκεανών, οι κυκλώνες (ή τυφώνες) γίνονται πιο ισχυροί, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Ο κυκλώνας Ίαν που ενέσκηψε στην Φλόριντα το 2022 προκάλεσε δεκάδες θύματα και ζημιές που υπολογίζονται σε πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια και αποτελεί την καταστροφή με το υψηλότερο κόστος σε όλον τον κόσμο την περσινή χρονιά.

