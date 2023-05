Παράξενα

Οδηγός πέταγε λεφτά από τα παράθυρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα απίστευτο περιστατικό με περαστικούς να περισυνελλέγουν χρήματα από τους δρόμους της πόλης τους.

Με ευρώ γέμισαν οι δρόμοι της περιοχής Χόμποκεν στην Αμβέρσα, όταν οδηγός οχήματος, το οποίο καταδίωκε η αστυνομία, άνοιξε το παράθυρο και σκόρπισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Gazet van Antwerpen και αναδημοσιεύουν οι Brussels Times, το περιστατικό έλαβε χώρα το Σάββατο.

Το αυτοκίνητο τράπηκε σε φυγή και η αστυνομία περισυνέλεξε περίπου 10.000 ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι πολλά από τα χαρτονομίσματα τα μάζεψαν περαστικοί.

Ο οδηγός κατάφερε να ξεφύγει από την αστυνομία, αλλά αργότερα το ίδιο βράδυ ένας άνδρας μπήκε σε αστυνομικό τμήμα της Φλάνδρας ισχυριζόμενος ότι ήταν εκείνος που οδηγούσε το όχημα. Η αστυνομία ερευνά γιατί ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και πέταξε τόσο μεγάλες ποσότητες χρημάτων από τα παράθυρα.

Εν τω μεταξύ, πριν ο ύποπτος παραδοθεί, οι αρχές καταδίωξαν ένα άλλο όχημα πιστεύοντας ότι ήταν το αυτοκίνητο που αναζητούσαν. Η αστυνομία σταμάτησε τελικά το όχημα στο Σκαρμπέεκ, στις Βρυξέλλες, για να διαπιστώσει όμως ότι δεν ήταν το σωστό αυτοκίνητο.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου γιατί τάιζε τις γάτες (εικόνες)

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Σεισμός στην Ζάκυνθο